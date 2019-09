«Commissariamento del Comune? Serve solo il giusto approccio sul tema cave»

Massa - "Sicuramente quando ci siamo insediati, poco più di un anno fa, abbiamo trovato una situazione bloccata, con diversi fattori da rivedere e alcune mancanze e ci abbiamo lavorato da subito ritendolo un settore delicato". Così risponde il sindaco di Massa Francesco Persiani alle critiche mosse dall'ambientalista Franca Leverotti durante l'incontro che si è tenuto a palazzo Ducale venerdì sera che ha visto la partecipazione di moltissimi cittadini. "Il mondo del lapideo - scrive il sindaco - ha senz'altro la necessità di avere regole ben precise e stringenti e noi dobbiamo fare in modo che siano rispettate sia per la sicurezza dei lavoratori sia per la tutela ambientale". E nella nota, il sindaco sottolinea il ruolo della collettività per rendere più sicuro l'ambito dell'escavazione. "Il settore lapideo deve essere messo a sistema con tutto il tessuto cittadino - assicura Persiani - in maniera rigorosa e rispettosa di tutte le esigenze. Per questo, come primo atto, già alcuni mesi fa abbiamo adeguato la tassazione sul marmo, un aumento che permette al comune di Massa di avere a disposizione soldi da destinare ad altri capitoli di bilancio e portare quindi miglioramenti alla città, permettendoci pertanto di creare flussi economici positivi per tutta la collettività". Su eventuali riaperture di cave non si pronuncia. Ma sottolinea che "ora sono in fase di studio i piani di bacino. Da subito, ho trovato una situazione da regolarizzare e ho cercato di farlo coinvolgendo e condividendo le scelte con tutti i soggetti interessati alla questione cave, che siano industriali o ambientalisti". Infine, in risposta all'intervento della Leverotti secondo cui il Comune di Massa andrebbe commissariato a causa delle lacune dimostrate a livello amministrativo e politico durante le varie amministrazioni che si sono succedute, dice: "Non è questione di commissariamento o meno ma solamente di un corretto approccio verso questo importante segmento economico".