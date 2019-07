«Chi lavora non può essere usato come un oggetto per ricercare il consenso»

Massa - "Oggi riprendiamo l' impegno del tavolo partendo dalla vertenza Sanac per dare un segnale chiaro e forte di compattezza istituzionale del territorio in una vicenda che ci preoccupa, con un cambio di rotta repentino e inaccettabile durante l'ultimo vertice a Roma", così il presidente della Provincia Gianni Lorenzetti in occasione del tavolo che si è svolto questa mattina, martedì, in sala resistenza a palazzo ducale alla presenza del prefetto Paolo d'Attilio, dei segretari sindacali della Sanac e dei sindaci Francesco Persiani e Francesco De Pasquale.



"Possiamo dare qualche segnale e pretendere velocità di scelta - ha continuato Lorenzetti - non possiamo stare sulla graticola in una vicenda complicata perché e' stata, attraverso Ilva, anche oggetto di lotta politica e campagna elettorale. Non può essere più così. I lavoratori devono poter stare al di fuori di questo campo e non essere l'oggetto della ricerca del consenso. Siamo qui per vicinanza e solidarietà ai lavoratori, ma anche per decidere cosa fare".