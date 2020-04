«Cancellando il Mercurio d'argento otterremmo 80mila euro per i buoni spesa»

Massa - "Durante il video consiglio ho fatto un intervento per esprimere alla maggioranza un concetto semplice non compreso. Se non prendiamo oggi delle decisioni politiche sul bilancio con le risorse attuali, domani il merito con le risorse del governo sarà totalmente a carico dei giallorossi. Purtroppo la maggioranza si trova in modalità idolatria, le prese di posizione di alcuni consiglieri sono fuori dalla realtà. Se non si è in grado di cancellare dal bilancio la voce “Mercurio d’Argento”, quando in tutto il mondo si annullano eventi, per recuperare quel minimo di risorse per fare politiche a favore delle emergenze cittadine vuol dire non avere il polso della situazione". Così in una nota la consigliera Roberta Dei che commenta l'ultimo consiglio comunale in diretta streaming che si è tenuto venerdì.



"Il Comune annuncia di non avere più fondi per i Buoni Spesa perché non arrivano da Roma. E allora perché non recuperiamo 80 mila euro dalla cancellazione del Mercurio d'Argento? Oppure perché Persiani e la giunta non si dimezzano gli stipendi fino alla fine del 2020 e con quei fondi finanziano i buoni spesa? Troppo facile fare polemica con il Governo, la UE e la minoranza consiliare. Troppo semplice quando ci facciamo le foto per una donazione che è una goccia nel mare dei bisogni".

"Rivolgo un appello alle forze imprenditoriali, sociali, sanitarie, economiche, culturali, commerciali di Massa perché facciano pressione su quella parte di maggioranza che ancora non ha perso il senso della misura. In questa fase di emergenza deve diventare metodo un consiglio comunale permanente aperto all’incontro con la città e le sue rappresentanze; con i rappresentati di ASL e NOA sul Covid19 ho avuto modo di porre quelle domande che molti massesi mi fanno ogni giorno sulla situazione sanitaria e molto di quanto ho chiesto è andato sui mezzi di informazione. Un consiglio settimanale permanente è un utile strumento di confronto non fra politici dei due schieramenti, ma fra la politica e la città con le sue organizzazioni in vista della fase 2".

"La città ha voglia di sapere, proporre e conoscere in maniera trasparente. Io sono al servizio di tutti i massesi soprattutto quelli che non mi hanno votata e vorrei capire come potrei fare domande alla Asl se mi è stato negato il diritto a fare parte della commissione socio-sanitaria. Per fortuna qualcuno ha chiesto un consiglio straordinario e ho potuto fare delle domande e ottenere delle risposte. Questa è la democrazia Sindaco Persiani, non certo quella che lei pensa di praticare nei video serali su Facebook. Presto o tardi si renderà conto di aver ascoltato consiglieri sbagliati".