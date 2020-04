«Buoni spesa, piccole botteghe escluse dall'amministrazione»

Massa - Buoni spesa: l'amministrazione comunale sceglie di destinarli all'acquisto nei supermercati piuttosto che nelle botteghe e nei piccoli negozi di generi alimentari. Una decisione che appare in contrasto con la filosofia che sembrava essere alla base delle politiche del centrodestra locale, oggi al centro di una dura critica da parte di Rifondazione Comunista: "Dalle comunicazioni ufficiali dell'amministrazione comunale di Massa apprendiamo dell'accordo con la grande distribuzione per la gestione dei buoni spesa: ancora una volta l'amministrazione massese ha perso un'occasione. I 440'000 euro arrivati dal Governo centrale sono sicuramente un aiuto per tanti che in questo momento hanno perso lavoro e sarebbero potuti essere un contributo per tutto il territorio".

"Diciamo "sarebbero" perché - precisa il partito - non sappiamo se per ignoranza o se per scelta politica, ma un amministrazione locale alla quale il governo centrale dà libertà di scelta sulla gestione di quel denaro avrebbe dovuto pensare a massimizzare l'utilità di quel denaro per tutto il territorio comunale".

"Noi ci saremmo aspettati un protocollo tra amministrazione e le botteghe di vicinato, attraverso un diretto coinvolgimento delle associazioni di categoria, attraverso il quale i 440'000 euro fossero spesi proprio nelle nostre piccole botteghe. Anche se aperti, i piccoli negozi alimentari spesso a conduzione famigliare non navigano in buone acque. Mentre la grande distribuzione continua in questo momento di crisi ad avere un aumento delle vendite del 16% alla settimana (indagine Nielsen del 20 di Marzo) i piccoli negozi sono in perdita , tanto che il presidente nazionale di Confcommercio chiede per loro un "piano Marshall" di salvataggio".

"Siamo certi - continua il partito - che a fronte di questa iniziativa avremmo avuto da parte dei negozianti un contributo sui prezzi, uno sconto sui buoni, che avrebbe permesso di aumentare ulteriormente il valore di quei 440'000 euro. Invece quei soldi entreranno quasi totalmente nelle tasche della grande distribuzione, prenderanno le strade di paesi stranieri e continueranno a favorire società immobiliari (proprietarie degli immobili nei quali la GDO opera) che in alcuni casi portano i loro utili in paradisi fiscali".

"Come Rifondazione Comunista di Massa abbiamo presentato giovedì, in consiglio regionale attraverso il gruppo consigliare di Toscana a Sinistra, una mozione che impegnasse la regione a sollecitare le amministrazioni locali in questo senso, per tutta la Toscana. Ci siamo sentiti ripetere molte volte che siamo sulla solita barca, ma evidentemente c'è chi ha una cabina di prima classe e chi invece sta in terza classe e l'amministrazione a traino Leghista di Massa continua a favorire il grande capitale e le multinazionali, dimenticandosi di chi sul nostro territorio rappresenta il tessuto vivo dell'economia. Un'operazione come quella da noi prospettata sarebbe stato il riconoscimento del valore di certi presidi economici territoriali, il riconoscimento della loro capacità di produrre ulteriore ricchezza per il territorio, la consapevolezza che in quella barca non siamo tutti nelle solite condizioni e nei momenti di difficoltà quel tessuto economico non va perso, ma sostenuto. Ma evidentemente la difesa dei poteri forti, anche in questo frangente, è obiettivo primario della destra massese".