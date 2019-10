«Benedetti difende il modello privatistico della sanità»

- "L'ennesimo attacco a lavoratori e lavoratrici da parte del Presidente del consiglio comunale è la conferma di quanto sia necessaria una seria verifica sul ruolo istituzionale che ricopre attraverso la sua carica e che dovrebbe rappresentare tutte le nostre comunità". Così scrive Rifondazione Comunista Massa Carrara che in una nota evidenzia una certa "confusione" attorno ai due ruoli ricoperti da Stefano Benedetti, presidente del consiglio comunale, ruolo super partes, ed esponente di Forza Italia. Benedetti è intervenuto recentemente per denunciare ciò che sembra un episodio di malasanità che sarebbe avvenuto al Noa e che avrebbe coinvolto una Operatrice socio sanitaria . Di seguito la replica di Rifondazione:"Non è la prima volta che Benedetti, mescolando i ruoli, attacca le categorie lavoratrici scaricando su di loro inefficienze che derivano da un modello di sanità privatistica che si ispira alla Lombardia e che si sta estendendo da due decenni su tutto il territorio nazionale. Le lavoratrici e i lavoratori della sanità (medici tecnici paramedici radiografi farmacisti operatori socio-sanitari) sopperiscono spesso ai limiti evidenti della privatizzazione che ormai caratterizza la sanità in Toscana"."Il personale, spesso sottopagato, cerca quotidianamente di restituire una visione umana all'accoglienza sanitaria, riuscendo a far dimenticare che da una sanità di tipo universalistico si è passati ad una sanità che deve produrre ricchezza invece di garantire un diritto universale che produce benessere sociale"."In questo contesto lavorativo il consigliere Benedetti non trova di meglio che lanciare attacchi generici che potrebbero rendere ancora più difficile il lavoro di chi già opera in condizioni di difficoltà all'interno del NOA. Sono drammatici i dati delle aggressioni al personale medico e agli operatori della sanità in tutta Italia e anche al Noa, per cui da una carica istituzionale ci attenderemmo ben altre parole sul difficile compito quotidiano dei lavoratori socio-sanitari"."Come Rifondazione Comunista di Massa Carrara esprimiamo la nostra piena solidarietà al personale della sanità della nostra provincia, rigettiamo ogni tipo di attacco generico che ha il solo scopo di lasciare spazi ad ulteriori aperture al privato. Crediamo che, dopo questa ulteriore prova di incapacità politica mostrata dal Presidente Benedetti, il Consiglio Comunale di Massa dovrebbe seriamente cominciare a porsi il tema della sua permanenza in carica".