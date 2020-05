«Amministrazione `ondivaga` quando si parla di Imm»

Massa - “L’assessore Pierlio Baratta ha descritto sulla stampa le motivazioni che avrebbero portato il Comune di Massa a defilarsi da Imm (più conosciuta come Marmo-Macchine), ma in maniera a tratti non veritiera” affermano in una nota i consiglieri del Movimento 5 Stelle di Massa Luana Mencarelli e Paolo Menchini.

L'assessore Baratta - scrivono i pentastellati - "fa risalire la decisione dell’amministrazione di Massa di liberarsi delle quote della società "per la contrarietà al piano di risanamento della partecipata" ma "dagli atti risulta che la decisione fosse stata assunta nel dicembre 2018, quindi molto prima della redazione dello stesso".

Secondo i consiglieri del Movimento Cinque Stelle, inoltre, dopo aver approvato nel novembre 2018 le Linee programmatiche per la società "chiedendo persino una maggiore trasversalità degli eventi che portassero benefici ulteriori al Comune di Massa".

L’assessore dunque aveva espresso condivisione per un documento importante, che conteneva gli indirizzi del management per un interno anno, riservandosi di valutare gli eventuali scostamenti. Su quelle linee di programma è stato generato il Piano di risanamento andato in approvazione a novembre 2019, quindi un anno dopo». Entrando poi nel merito: "A dicembre 2018 l'assessore Baratta motivò la decisione dell’amministrazione massese di uscire da Imm, per la scarsa influenza del Comune di Massa sulla governance della società, sostenendo in sostanza che la sua amministrazione non aveva alcun ruolo nella gestione della partecipata. Questo è falso sia dal punto di vista formale sia dal punto di vista fattuale in quanto lo statuto allora in vigore di Imm affidava al Comune di Massa la nomina diretta di un membro del collegio sindacale, ovvero il principale organo di controllo di una società e tra i membri del consiglio di amministrazione sedeva, su indicazione di Regione Toscana, l’attuale assessore Paolo Balloni» chiariscono i consiglieri Mencarelli e Menchini.



«Una ricostruzione fedele ai fatti di questa vicenda – concludono i pentastellati – dimostra il comportamento ondivago e assolutamente pretestuoso dell’amministrazione massese che vuol svincolarsi dalle responsabilità nella gestione non facile della società Imm, che deve ora affrontare un percorso di risanamento, ma che potrebbe avere un ruolo per gli assetti economici del nostro territorio. L'assessore quindi farebbe meglio a dare un contributo concreto al rilancio di questa partecipata, nell’interesse della nostra città»