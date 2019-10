Turismo, a Massa un 2019 «non positivo». Gli albergatori: «Trend nazionale»

Massa - I dati ufficiali non ci sono ancora ma gli albergatori massesi confermano che il sentore per la stagione estiva 2019 non è stata positiva. È quanto emerso a margine della conferenza stampa convocata dall'amministrazione comunale di Massa sulla partecipazione della Riviera Apuana alla fiera Ttg di Rimini (di cui parleremo in un prossimo articolo).



A intervenire sulle presenze turistiche la presidente di Federalberghi Costa Apuana, Sabrina Giannetti: «Abbiamo un sentore non positivo quest'anno – ha evidenziato – ed è un calo che ci portiamo dietro dal 2018. Il 2016 e 2017 sono stati positivi ma dall'anno successivo le presenze sono andate giù. I dati esatti non li sappiamo ancora – ha aggiunto – ma devo dire che non è un problema solo della nostra zona, il trend discendente è regionale e italiano. In Toscana soltanto Firenze e Pisa si salvano. A influire negativamente anche le condizioni meteo di maggio e giugno. Dobbiamo avere la capacità di reagire».



Effettivamente il 2018 non era stato positivo in fatto di presenze turistiche per il comune di Massa che, lo ricordiamo, vale il 77% dell'intero settore in provincia di Massa-Carrara. Secondo l'ultimo Rapporto Economia della Camera di Commercio, rispetto all'anno precedente Massa aveva perso il 6,2% di presenze, un risultato su cui aveva influito la performance molto negativa dei campeggi (-10,8%). In quasi due decadi il comune di Massa ha perso per strada 630mila delle 652mila presenze in meno di tutta la provincia.