Sanac, sit-in di operai e sindacati: «Basta scuse. Serve un tavolo di confronto»

Massa - Riguardo alla vicenda Sanac i sindacati non hanno intenzione di mollare la presa: il sit-in che ha avuto luogo questo pomeriggio ne è la prova. Il 30 settembre, giorno in cui Arcelor Mittal dovrebbe acquisire il gruppo Ilva, si avvicina ma la preoccupazione dei lavoratori sale, specialmente di fronte allo spettro cassa integrazione. A rappresentare i rispettivi sindacati nell'ennesima manifestazione inerente la questione Massimo Graziani, segretario Uiltec Toscana Nord, Nicola Del Vecchio, segretario provinciale Filctem di Massa-Carrara e Stefano Tenerini, sindacalista Femca Cisl.



"Vogliamo mandare un segnale ad Arcelor Mittal, all'amministrazione straordinaria e alla politica. Non ci sono più scuse per non affrontare la questione - ha dichiarato Tenerini - Siamo preoccupati, soprattutto dopo aver ricevuto tre giorni fa un comunicato riguardo alla Cassa integrazione straordinaria. Questo è un pericolo che vogliamo scongiurare. Addirittura c'è il rischio che i dipendenti arriveranno a ricevere lo stipendio non mensilmente ma dopo 5/6 mesi, per questo chiederemo altri incontri. Attendiamo che venga fissato un altro appuntamento con le parti coinvolte per fare il punto sulla questione acquisizione. Penseremo poi a un tavolo istituzionale, per il quale coinvolgeremo anche il Comune di Massa e il Prefetto».