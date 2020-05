Riparte il mercato del martedì a Massa. Tessa: `Servono fondi per sostenere i venditori ambulanti`

Massa - Riapre parzialmente il mercato del martedì a Massa. Al momento si trova nel parcheggio a lato di via Europa, dove alcuni banchi di prodotti agroalimentari sono stati disposti secondo le misure previste per il contenimento della diffusione del Covid-19. Per accedervi bisogna entrare dall'ingresso realizzato con delle transenne dalla Polizia Municipale, poi, una volta “dentro”, è necessario seguire accuratamente le norme di distanziamento sociale tracciate sul manto stradale.

Nuove modalità di acquisto per i clienti, dunque, e anche per i rivenditori. Anche a Massa, infatti, così come a Marina il venerdì, i commercianti ambulanti cercano di riprendere in mano la propria attività e affrontare la Fase 2. Anche se dalle prime giornate di mercato possono già intuire che non sarà facile sostenere i costi per la ripresa a fronte di una riduzione a quanto pare notevole dei ricavi.

E non è tutto perché se è vero che i mercati rappresentano un luogo in cui cercare i legami tra passato, presente e futuro, oggi sono il riflesso più immediato dei cambiamenti in atto nel nostro modo di muoverci e di acquistare.

Tutelarli non sarà facile se il Covid-19 obbligherà ancora per molto a limitare la circolazione delle persone nelle giornate di mercato. Da qui l'appello del presidente nazionale degli ambulanti di Confederazione Imprese Unite per l'Italia, Leonardo Tessa.

Certi che quest'anno i mercati e le fiere rionali non avverranno per motivi strettamenente legate all'emergenza COVID19 – dice il Presidente Nazionale degli ambulanti di Confederazione Imprese Unite per l'Italia, Leonardo Tessa - chiediamo anche alla regione Toscana se si può intervenire stanziando una cifra a fondo perduto a noi ambulanti. Invito nuovamente quindi tutte le regioni a istituire dei fondi da destinare alla nostra categoria”.