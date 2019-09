Pacchetto scuola, quest´anno il Comune di Massa lo eroga in tempo

Massa - Sono già in pagamento da parte del comune di Massa gli incentivi previsti dal Pacchetto Scuola per l’anno scolastico 2019/2020, un contributo finanziato da Regione Toscana per quegli studenti, residenti nel territorio, appartenenti a nuclei familiari in condizioni socio economiche più difficili, al fine di promuoverne l’accesso ed il completamento degli studi sino al termine delle scuole secondarie di secondo grado, e dei percorsi IeFP (Istruzione e Formazione Professionale).



“Gli anni precedenti purtroppo ci sono stati dei ritardi nel pagamento, quest’anno invece a fine settembre siamo riusciti a concludere le operazioni dando un po’ di respiro economico alle famiglie che poi è l’obiettivo del Pacchetto Scuola” commenta l’assessore all’Istruzione Nadia Marnica, “lo strumento economico, infatti, è utile alle famiglie per sostenere i costi necessari per la frequenza scolastica come l’acquisto di libri o altro materiale didattico e i servizi scolastici; per questo diventa maggiormente importante erogarlo ad inizio anno così da ridurre le spese alle famiglie. Vorrei ringraziare il personale dell'ufficio scuola, in particolare chi ha predisposto gli adempimenti relativi al pagamento, e gli uffici della ragioneria che si sono occupati della liquidazione per essere riusciti a concludere le procedure già entro il mese di settembre”.



Per l’anno scolastico 2019/2020 sono 813 i beneficiari totali dell’incentivo economico individuale che ammonta a 300 euro ciascuno. A circa la metà – coloro che hanno preferito un accredito diretto sul conto corrente – è già stato erogato, ed il contributo è in pagamento anche per gli altri beneficiari che potranno riceverlo presso la Tesoreria Comunale – Monte dei Paschi di Siena – Piazza Aranci. In questo caso, l’intestatario della domanda dovrà presentarsi con il proprio documento d’identità e codice fiscale specificando all'operatore bancario il tipo di contributo e il nome dell'alunno/a beneficiario/a.