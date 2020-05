Meno tasse per tutti. L'annuncio di Persiani: manovra da 4 milioni

Massa - Una manovra da 4 milioni tutti dal bilancio del Comune di Massa per aiutare cittadini e imprese. Il sindaco Francesco Persiani ha voluto mettere in evidenza quanto fatto fino a qui dalla sua amministrazione per fronteggiare l'emergenza economica, conseguente a quella sanitaria del coronavirus.



«Con una manovra straordinaria di circa 4 milioni di euro – ha annunciato il primo cittadino – interamente finanziata dal bilancio comunale, il Comune di Massa intende fornire concreti aiuti economici ai cittadini ed in particolare alle attività che hanno subito danni a causa del lockdown. Il piano riguarderà, ad esempio, la riduzione di imposte quale la Tari e l'Imu e la eliminazione di altre quali la tassa di soggiorno e la Cosap».



«Comunico inoltre – ha aggiunto Persiani – che a breve, gli esercizi pubblici che ne faranno richiesta, potranno anche vedersi riconosciuto l'aumento gratuito del suolo pubblico. Questa la "road map" della nostra manovra di cui fornirò tutti i dettagli tra pochi giorni. Non lasceremo indietro nessuno».