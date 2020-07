La ripartenza della nautica apuana: ecco un nuovo yacht da 35 metri

Massa - È tempo di ripartenza anche nella nautica apuana ed ecco un flybridge innovativo e caratterizzato da volumi e superfici a bordo massimizzate è il nuovo 35 metri del marchio Maiora, che certifica il battesimo della stagione dei vari del Gruppo Fipa.



Nonostante la pandemia e l’interruzione temporanea della produzione, i dipartimenti tecnico e ricerca e sviluppo del Gruppo Fipa sono sempre stati attivi attraverso lo smart working, riuscendo a proseguire l’attività e senza subire alcuno stop. Dopo aver riportato le maestranze a pieno regime, la produzione è avviata a consegnare le barche ai propri armatori per i mesi di luglio e agosto. «A proposito di sicurezza, legata al post pandemia Covid 19 – afferma l'azienda – sono stati concordati ed implementati rigidi protocolli con i sindacati e sanificati quotidianamente i siti produttivi in modo da poter lavorare in tranquillità, tutelando prima di tutto la salute dei dipendenti e delle loro famiglie».



È in questo quadro, che il Gruppo Fipa (di cui fanno parte i brand Maiora, Ab Yachts e Cbi Navi) vara questo nuovo modello Maiora 35 Exuma, costruito interamente negli stabilimenti del gruppo nell’area industriale di Massa. «Maiora 35 Exuma – spiegano dall'azienda – presenta soluzioni innovative sia per la navigazione che per l’incredibile vivibilità a bordo. Con una lunghezza totale di 35,10 metri questa imbarcazione, spinta da tre motori da 1900Hp e tre idrogetti, è in grado di navigare fino a 35 nodi nel massimo comfort e soprattutto può spingersi in bassi fondali, tipici di Caraibi e Bahamas. Incredibile il dato del pescaggio di poco superiore al metro. Il design esterno è moderno ed accattivante, caratterizzato da quel family feeling dell’inconfondibile stile iconico Maiora. L’arredamento interno è stato studiato e progettato per donare un’atmosfera rilassante con toni caldi e materiali pregiati».



Dopo il varo nel porto di Marina di Carrara, Maiora 35 Exuma navigherà con destinazione Viareggio per completare i test in mare prima della consegna al suo armatore. Soddisfazione dal presidente Francesco Guidetti per la realizzazione di un primo obiettivo che rappresenta un messaggio di grande fiducia per il futuro. «Il Gruppo Fipa - spiega Guidetti - vuole ringraziare tutte le maestranze che sono coinvolte nella realizzazione di questi modelli. Il 2020, che si è presentato come anno difficile a livello mondiale, sta invece regalando delle soddisfazioni importanti che sono da stimolo per fare ancora meglio nel futuro».