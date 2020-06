L´associazione Codici fornisce assistenza legale ai pazienti Dentix

Massa - L’associazione Codici ha attivato gli sportelli presenti su tutto il territorio nazionale per tutelare i pazienti Dentix. Parliamo del gruppo spagnolo attivo in Italia con 57 cliniche odontoiatriche, che dopo il lockdown non hanno riaperto. Saracinesche abbassate, call center irraggiungibili e nessuna informazione per chi ha già pagato per un intervento, iniziato o da completare.



“Stiamo predisponendo un’azione collettiva – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – per tutelare i pazienti Dentix. Lo scopo dell’iniziativa è ottenere la prestazione per i clienti o in alternativa il risarcimento danni ed il blocco dei finanziamenti sottoscritti per pagare gli interventi. Le rassicurazioni pubblicate sul proprio sito internet dalla società in questi giorni non ci interessano. Non ci importano le promesse, gli impegni a riaprire se poi non si indica con esattezza come e quando. Quello che conta è la realtà dei fatti, che ad oggi parla di centinaia di pazienti lasciati senza cure, dopo averle pagate. La crisi generata dall’emergenza Coronavirus non vale solo per le aziende, forse qualcuno farebbe bene a ricordarselo. I consumatori devono essere tutelati, soprattutto in casi come questo in cui di mezzo c’è la salute”.



I pazienti Dentix possono richiedere l’assistenza legale dell’associazione Codici scrivendo un’email a segreteria.sportello@codici.org.