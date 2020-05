Irap cancellata a giugno, la soddisfazione di Baratta: «Adesso altre misure»

Massa - "Accolgo con soddisfazione la decisione del Governo di voler cancellare la rata di giugno dell'Irap poiché in linea con quanto richiesto da questa amministrazione sia a Governo sia alla Regione Toscana con due distinte note inviate rispettivamente il 10 marzo ed il 22 aprile". Lo afferma l'assessore al bilancio di Massa, Pierlio Baratta.



"L'amministrazione, vicina alle esigenze delle imprese – dice il titolare dei conti di Palazzo civico – si è sin da subito attivata (come dimostrano le date dei documenti), affinché le richieste delle imprese venissero portate ai tavoli di Governo e Regione che, dopo le verifiche del caso, hanno deciso di optare per la scelta migliore. La cancellazione della rata Irap di giugno è sicuramente un primo passo verso la revisione di un'imposta i cui effetti si fanno sentire ancora di più nei periodi di recessione gravando sulle imprese anche in periodi di perdite economiche e minando la stabilità dell'occupazione. Consapevoli della pro-ciclicità dell'imposta, il Comune di Massa si è attivato per primo nella speranza che i trasferimenti statali potessero in qualche modo coprire gli eventuali ammanchi delle regioni che traggono dall'Irap un importante gettito di finanziamento alle spese correnti, tra cui spiccano le spese sanitarie".



"Mi ritengo soddisfatto di questo primo traguardo al quale spero possano aggiungersi ulteriori interventi legislativi in materia di Tari, Cosap ed Imu che abbiano posto al vaglio delle istituzioni competenti quali la riduzione della quota Imu statale sugli immobili destinati allo svolgimento di attività di impresa, la destinazione dell'intero Fondo di solidarietà comunale e l'allentamento dei vincoli di bilancio onde garantire interventi a deficit controllato".