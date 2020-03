Massa - Un guasto ad un tir ha bloccato per qualche ora via Rocchetta. L'episodio è successo ieri mattina e ha destato una nuova ondata di indignazione nei residenti della frazione di Fornello, che si trova a circa duecento metri di distanza da dove è avvenuto il guasto.



Con un nuovo appello rivolto alle istituzioni tornano a chiedere la sospensione delle attività estrattive durante l'emergenza Covid-19. E attraverso un video, mostrano come nel tornante in cui sorge la loro frazione gli autisti siano obbligati a fare manovre vertiginose per portare a valle i blocchi. Una situazione di estremo pericolo, considerando le tonnellate di marmo che reggono quei camion. Sia per gli autotrasportatori, che per i residenti, che sotto quel tornante hanno una casa.



Di nuovo invitano le isitutzioni a farsi carico dei loro disagi. E alle autorità competenti chiedono di verificare la stabilità di quel tratto di strada.