Demansionato ma da lui pretendeva funzioni superiori. Carrefour condannato

Massa - Nuova sentenza del Tribunale di Massa che dà ragione a un lavoratore, iscritto alla Filcams Cgil di Massa-Carrara, tutelato dall'avvocata Michela Poletti. «Ancora una volta Carrefour Massa – fanno sapere dal sindacato – è stato condannato a pagare somme a uno dei suoi dipendenti, per non avergli corrisposto la giusta retribuzione prevista dal CCNL per ben 5 anni. Il lavoratore, assunto dall'ipermercato nel lontano 1995 e partito come addetto alle vendite del settore efcs, dopo una folgorante ascesa professionale era stato inquadrato nel 2° livello con il ruolo di pilota informatico. Nel 2009 però aveva sottoscritto, obtorto collo, un verbale di conciliazione che prevedeva il suo demansionamento al 3° livello. In realtà Carrefour ha continuato a pretendere da lui lo svolgimento di mansioni superiori, tipiche del 2° livello, senza pagare la retribuzione corrispondente».



Il giudice Augusto Lama ha riconosciuto il diritto del lavoratore e condannato conseguentemente Carrefour a versare le differenze retributive. «Esprimiamo – dicono dalla segretria Filcams Cgil – soddisfazione nel vedere riconosciuti i diritti sul lavoro, un ringraziamento particolare va al nostro legale Michela Poletti, che ha saputo cogliere gli aspetti discriminatori della vertenza».