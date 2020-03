Coronavirus, Confimpresa: «Tutele per corrieri e autisti»

Massa - Corrieri, autisti e autotrasportatori al tempo del Coronavirus: “Va innalzato il livello di protezione – osserva Daniele Tarantino, presidente di Confimpresa Massa Carrara nonché segretario Regione Toscana di Confimpresa comprese le sedi della Liguria -. La questione è molto seria. Non tutti i corrieri e gli autisti viaggiano dotati di mascherina e guanti protettivi e questo, per noi di Confimpresa, è un fatto grave. Girano da una parte all’altra della città, si spostano continuamente e sono loro che garantiscono alle famiglie la consegna dei prodotti e delle merci che, in questo momento di emergenza da Coronavirus, vengono ordinate su piattaforme on line".



"Dobbiamo essere grati all’attività ininterrotta dei corrieri, lavoratori che entrano nelle nostre case per garantirci un servizio. Purtroppo, a volte, lo fanno senza essere muniti di mascherina e guanti protettivi. Chiediamo a tutti i responsabili del settore dei corrieri di ampliare l’attenzione sui dipendenti. Il corriere non può e non deve fermarsi in questo momento critico e quindi necessitano di maggior tutela. Insieme ai trasportatori, rappresentano una categoria che ha un ruolo fondamentale per la nostra società, per la tenuta di tutto il Paese. Massima attenzione quindi anche nei luoghi di lavoro, nei capannoni adibiti allo smercio delle committenze: rispettate e fate rispettare tutte le misure precauzionali previste nel decreto governativo”. Confimpresa Massa Carrara ringrazia la categoria dei corrieri espressi, degli autisti e degli autotrasportatori.