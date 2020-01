Cisl a Palazzo Ducale: «Autonomia differenziata, questa sconosciuta»

Massa - «Autonomia differenziata. Questa sconosciuta». Al corso di formazione della Cisl a Palazzo ducale a Massa sono intervenuti il consigliere regionale Giacomo Bugliani (Pd), il consigliere regionale della precedente legislatura Jacopo Ferri (Fi). Ha coordinato Andrea Figaia, segretario confederale della Cisl Toscana nord. Sono emerse le materie che la Toscana invierà alla presidenza del Consiglio per l'inizio della trattativa di merito.



«Sono dieci materie – afferma Figaia – rispetto per esempio alle 23 del Veneto. La nostra Regione si candida a gestire in autonomia materie assai importanti per la nostra vita quotidiana come la sanita il lavoro i porti la finanza locale, istruzione, formazione professionale, richiedenti asilo, beni culturali, ambiente, autonomie locali. La tendenza hanno evidenziato i due relatori e quella di procedere in tal senso ex art 116, 3° comma della Costituzione». Figaia ed anche alcuni interventi hanno sottolineato la necessità che tali riforme, se attuate, servano per migliorare la vita dei cittadini e far funzionare meglio le istituzioni.