Centro Diagnostico Dicra, a Massa apre anche l´ambulatorio infermieristico

Massa - Finalmente nella nostra città presso il Centro Diagnostico Poliambulatoriale Dicra (in viale Chiesa 2 a Massa), dopo un progetto ben studiato e voluto dall’amministratore dottor Matteo Veroni aprirà l’Ambulatorio Infermieristico.

L'attività ambulatoriale proposta, è rivolta a tutte le necessità di assistenza sanitaria di supporto e di integrazione alle prestazioni dei medici di medicina Generale o Specialisti, sia operanti nel Centro, sia operanti nel territorio. L'obiettivo è dare ai cittadini massima assistenza, fornendo un servizio di elevata qualità.

All'Ambulatorio Infermieristico si potrà accedere, su prenotazione, dalle 9 alle 19 dei giorni lavorativi.

I sanitari preposti ad operare nell'Ambulatorio sono Sofia Mallegni e Iuri Giampietro, laureati in Scienze Infermieristiche.

Una ulteriore nuova attività proposta ai cittadini dal Centro Dicra è il Sevizio di Prima Assistenza: visite mediche ed infermieristiche a domicilio per tutti i pazienti a cui è utile fornire prestazioni a domicilio ed in tempi brevi, in particolare persone con ridotta capacità motoria od in condizioni cliniche che ne sconsiglino il trasferimento. Le prestazioni vengono erogate dal personale infermieristico e dai Medici di Medicina Generale, come primo approccio, ma possono essere integrate visite di Medici Specialisti, al bisogno. Grazie alla disponibilità di apparecchiature di ultima generazione ed ai qualificati Professionisti che operano presso il Centro Dicra, vengono garantite, a domicilio, procedure di diagnostica strumentale come, ad esempi, ecografie (comprese ecocardiografie), radiografie scheletriche e toraciche, ECG ed holter.

Le attività sono coordinate dal Direttore sanitario della struttura, Dr. Silvio Battistini e, per la parte diagnostica, dal Dr. Giovanni Veroni.



Il Centro Dicra propone, per il mese di dicembre, un open day senologico (mercoledì 18) ed un open day di Medicina Estetica (lunedì 16). Per info e/o prenotazioni: 3288177825.

Il Centro è convenzionato con le seguenti assicurazioni private: AXA CARING, FASI, FASI OPEN, BLUE ASSISTENCE, PREVIMEDICAL, MY ASSISTANCE, INSIEME SALUTE TOSCANA, COOPSALUTE, CASPIE SERVIZI, ASSIRETE, FONDO SANITARIO POSTE ITALIANE.