Assunzioni in arrivo nel 2020 al Comune di Massa

Massa - Amministrativi, tecnici, agenti di polizia municipale. Sono questi i profili per i quali il Comune di Massa indirà i concorsi. In tutto sarebbero previste tra le 20 e le 30 assunzioni nel nuovo anno.

«Abbiamo preparato un piano dei fabbisogni e sono previsti dei turn over. Nel 2020 usciranno i concorsi» hanno detto nel corso della conferenza stampa di fine anno il sindaco Francesco Persiani e l'assessore al personale Nadia Marnica.



La prima prova, unica per tutti i profili, dovrebbe essere indetta entro i primi tre mesi del 2020, quindi chi aspira al posto fisso dovrà controllare periodicamente sul sito del Comune e sugli organi di informazione per conoscere quando usciranno i concorsi. Chi supererà la prima fase, dovrà poi affrontare le successive in base alle professionalità richieste.