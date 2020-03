A Massa supermercati aperti anche di domenica ma con orario ridotto (tranne Conad)

Massa - Da domani cambiano gli orari di apertura dei supermercati. In queste ore si susseguono le notizie che affermano le chiusure obbligatorie di esercizi commerciali e appunto supermercati nei fine settimana. Da Roma, da Palazzo Chigi, arriva però una precisazione che per il momento pone fine ai dubbi: "I supermercati, gli ipermercati e i negozi di generi alimentari resteranno aperti durante il fine settimana".



Gli interrogativi nascono da nord. Dalla decisione del governatore del Veneto Luca Zaia di queste ultime ore. Zaia ha infatti firmato un'ordinanza che dispone la chiusura dei negozi nei festivi. Limitati inoltre gli spostamenti anche con il cane entro i 200 metri di distanza dall'abitazione. Strette durissime, che potrebbero espandersi anche nel resto d'Italia. Ma a quanto pare non adesso.



I principali supermercati del comune di Massa si stanno comunque attrezzando per ridurre gli orari di apertura fino al 3 di aprile. Anche se questo potrebbe ottenere l'effetto di nuove ondate di persone negli stessi supermercati, e l'aumento della probabilità di assembramenti.



L'Esselunga di viale Roma da domani: 8.00 – 15. Il resto della settimana: 7.30-20.

Lidl: domenica 8.30-13. Il resto della settimana: 8.30-19.

Conad (Simon Musico e Carducci): domenica chiuso. Il resto della settimana: 8-19.

Carrefour via Massa Avenza: domenica 8.30-15, il resto della settimana: 8.30-19.