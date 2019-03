`Quando il lavoro è donna`, venerdì il convegno della Cisl a Palazzo Ducale

Massa - Massa-Carrara secondo la recente indagine del Sole 24 Ore, si piazza al 99° posto (su 107 province italiane) per differenza retributiva di genere, c’è una disparità salariale uomo-donna, che si attesta al 32% in meno: a parità di lavoro una donna lavoratrice, su base statistica, guadagna di meno di un lavoratore uomo. Si parlerà anche di questo venerdì 15 marzo dalle 15 alle 18.30

nella Sala della Resistenza di Palazzo Ducale a Massa.



«Partendo da dati piuttosto non incoraggianti – spiega la Cisl – del lavoro femminile nella nostra provincia, con il convegno organizzato da Cisl e Cisl Fp Toscana Nord proveremo ad affrontare le motivazioni socio culturali. Non c’è un facile accesso e riconoscimento delle donne in alcuni settori o professioni. Parleremo di come anche la comunicazione, il linguaggio può aiutare a migliorare. Porteremo testimonianze e casi di discriminazioni di lavoratrici, ma anche esperienze positive di donne che hanno lottato per il loro riconoscimento nella professione».



Nadia Somma giornalista del Fatto Quotidiano presenta il suo libro: "Le Parole Giuste. Come la comunicazione può contrastare la violenza maschile contro le donne". Durante l'evento sarà anche possibile ammirare sculture in marmo di Carrara di Verena Mayer-Tasch e foto artistiche di Paolo Maggiani che ritraggono la Donna-Donna Lavoratrice.