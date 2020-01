«Al carcere di Massa infermieri in balia del meteo». L´allarme di Nursind

Massa - «Il poco personale infermieristico, già costretto a turni massacranti, opera in un ambiente di lavoro privo di ogni tipo di confort con temperature che vanno dai 30 gradi estivi ai 5 gradi invernali». L'allarme è lanciato da Nicola Andreani del sindacato NurSind che da mesi con forza chiede risposte all’azienda Usl Toscana Nord Ovest e «l'unica cosa che ci è stato risposto è che il personale deve aspettare e le cose cambieranno».



«Gli infermieri – spiega Andreani – sono spesso costretti a rinunciare a ferie e riposi, perché se a uno viene l’influenza il collega salta il riposo o le ferie. Tutto ciò si verifica pur essendoci una graduatoria di mobilità da utilizzare per dare personale. Quanto detto sopra è un paradosso ma ad aggravare ancora di più la situazione vi è la temperatura».



«Nei locali adibiti ad ambulatori dell'infermeria – prosegue il sindacalista – in estate il personale sanitario deve fare fronte a temperature che spesso superano i 30 gradi di giorno e di notte non scendono sotto i 27 gradi, mentre in inverno invece le temperature vanno dai 15 gradi diurni ai 5 gradi notturni. Quanto descritto lede la dignità e la salute di ogni lavoratore e non siamo disposti ad accettare questi compromessi. La scrivente organizzazione sindacale – conclude – dopo avere parlato con i lavoratori e aver acquisito dagli stessi la documentazione necessaria si recherà presso le autorità competenti per denunciare i fatti e chiedere che siano prese tutte le misure necessarie per tutelare la salute, la sicurezza e la dignità dei lavoratori».