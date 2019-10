Venerdì Massa festeggia San Francesco, le celebrazioni della Diocesi

Massa - Venerdì 4 ottobre la diocesi di Massa Carrara – Pontremoli festeggia San Francesco di Assisi, patrono della città di Massa e dell’intera chiesa apuana. A causa della concomitanza con il pellegrinaggio della Toscana sulla tomba del santo, per il dono dell’olio votivo, molte autorità civili e religiose toscane saranno impegnate ad Assisi.

La solenne celebrazione nella Basilica Cattedrale sarà alle ore 11 e sarà presieduta dal vescovo Giovanni Santucci. Con lui concelebreranno sacerdoti e diaconi della Diocesi, ed altri prelati non impegnati ad Assisi. Al termine della solenne liturgia che vedrà la presenza della Cappella Musicale della Cattedrale e dell’organista Ferruccio Bartoletti, il vescovo consegnerà ufficialmente il «piano pastorale» per l’anno 2019-2020.

In preparazione alla festa, giovedì 3 ottobre, è in programma la celebrazione del «transito», a partire dalle ore 21 nella chiesa dei Cappuccini per poi proseguire, dopo un breve pellegrinaggio, in Cattedrale.