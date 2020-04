Stagione sospesa al Teatro dei Servi, possibile chiedere il rimborso dei biglietti

Massa - Perdura la situazione di allarme e incertezza determinata dal diffondersi del Covid-19 che ha portato, tra le altre cose, alla chiusura obbligata del Teatro dei Servi di Massa. L'Amministrazione Comunale e Fondazione Toscana Spettacolo onlus stanno però lavorando senza sosta per poter garantire il prima possibile, con la risoluzione dello stato di emergenza, un ritorno alla normalità. Al piacere di poter assistere ancora, insieme, agli spettacoli di prosa, di musica e per famiglie richiamando, come da tradizione, i migliori artisti e le più importanti compagnie.



L’assessore alla cultura Veronica Ravagli ha le idee chiare al riguardo: "L'obiettivo è quello di recuperare, appena ce ne sarà la possibilità, gli spettacoli sospesi al Teatro dei Servi dal 5 marzo al 13 aprile 2020. Infatti sono purtroppo 5 le kermesse in programma nella stagione ufficiale alle quali abbiamo dovuto rinunciare, oltre ai numerosi spettacoli delle compagnie locali e di quanti avevano richiesto il teatro per usi privati, verrà purtroppo meno quest’anno la consueta rassegna scolastica de “La classe va in scena” ed abbiamo lasciato a metà la altrettanto tipica rassegna dialettale. E’ davvero un peccato, visto che la stagione teatrale quest’anno stava andando benissimo con risultati oltre le aspettative ma d’altronde non

potevamo prevedere ciò che sarebbe successo".



Nel dettaglio, gli spettacoli della stagione ad oggi sospesi sono i seguenti:

Venerdì 13 e sabato 14 marzo, ore 21, Elsinor Centro di Produzione Teatrale: "Sei personaggi in cerca d'autore".

Domenica 15 febbraio, ore 16 e ore 17.30, Nata Teatro: "Il brutto anatroccolo"

Sabato 21 marzo, ore 21, I Trejolie, "Il sole in tasca"

Domenica 5 aprile, ore 21, 369gradi: "White Rabbit Red Rabbit"



In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 88 del DL del 17 marzo 2020 (salvo ulteriori proroghe se verranno definite da ulteriori provvedimenti legislativi), per tutti questi spettacoli sarà possibile richiedere il rimborso dei titoli acquistati. È prevista un'unica forma di rimborso, tramite voucher di pari importo al titolo acquistato o del rateo dell'abbonamento, da fruire entro un anno dalla data di emissione dello stesso, per spettacoli inseriti all'interno della stagione teatrale organizzata dal Comune di Massa in collaborazione con Fondazione

Toscana Spettacolo onlus.



“Per la stagione ufficiale abbiamo previsto questo tipo di rimborso, spetta poi ad ogni abbonato possessore di un biglietto decidere se usufruire di questo voucher o non richiederlo e aiutare

economicamente un settore messo ancora più in difficoltà dagli ultimi accadimenti”, afferma la Ravagli. Chi intende avvalersi della sostituzione dei biglietti degli spettacoli sospesi con i voucher dovrà inviare, entro il 16/4/2020, la richiesta all'indirizzo teatrodeiservi@comune.massa.ms.it, indicando nome, cognome e recapito telefonico e allegando le scansioni o le foto ben visibili dei biglietti da sostituire o dei tagliandi di abbonamento. Nell'eventualità gli acquirenti fossero in possesso di più titoli, sarà sufficiente

un'unica mail di richiesta riportante gli estremi e le immagini di tutti i titoli posseduti. Per qualsiasi informazione o chiarimento contattare il numero 348/6662021 o scrivere una mail a teatrodeiservi@comune.massa.ms.it.



“Per quanto riguarda il resto degli appuntamenti teatrali persi . chiude l'assessore - quando avremo delle indicazioni certe sulla riapertura dei teatri e la modalità delle stessa, vedremo se e come recuperare anch’essi in base alle disponibilità del teatro, speriamo di poterci mettere al più presto a lavorare in questo senso.”