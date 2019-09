Servi, al via la stagione teatrale. Ma quattro operatori restano a casa

Massa - Teatrino dei Servi: al via la nuova stagione teatrale, ma quattro lavoratori e lavoratrici restano a casa. È quanto rende noto la Filcams Cgil che da tempo, spiega, sollecita l'amministrazione comunale di Massa affinché inserisca nel bando per la gestione dei servizi del teatrino dei Servi la clausola di salvaguardia occupazionale per quattro operatori del settore che da anni operano in quell'appalto. Un modo per garantire loro la continuità lavorativa e non lasciarli a casa da un giorno all'altro. Dopo anni di sacrifici, ma sopratutto di formazione. La gara d'appalto è stata pubblicata. Le clausole consigliate da Cgil sono assenti. E in una nota il sindacato esprime tutta la propria indignazione. "A pochi giorni dall'avvio della nuova stagione teatrale – scrive Filcams Cgil - apprendiamo dalla stampa che è stato assegnato l’appalto che riguarda la gestione dei servizi collegate al teatro dei Servi si Massa. In questi mesi la Filcams Cgil ha avuto modo di incontrare sia il sindaco Persiani che l'assessore Ravagli per provare, in una contrattazione preventiva coinvolgendo la committente, ad inserire nella fase di affidamento del servizio la clausola di salvaguardia occupazionale che avrebbe consentito di tutelare i lavoratori e le lavoratrici che da anni operano in quell’appalto. Clausola che il Comune e l'assessorato alla cultura non aveva inserito nel bando di gara." Una svista, pensava il sindaco. E invece..



"Purtroppo siamo stati inascoltati, l'appalto è stato affidato e 4 lavoratori e lavoratrici hanno perso il posto di lavoro, un lavoro che hanno svolto negli anni con competenza e serietà, pur percependo un reddito minimo che certo oggi hanno perduto. Facciamo anche noi un imbocca al lupo alla nuova associazione, alla quale abbiamo richiesto un incontro per aprire la procedura di cambio appalto come prevede il contratto collettivo nazionale in questi casi, ma ad oggi non abbiamo avuto nessuna risposta. Auspichiamo un incontro per poter far tornare al loro posto di lavoro i lavoratori e le lavoratrici espulsi, inoltre se così non fosse speriamo che al nuovo personale sia applicato un contratto collettivo nazionale e non una collaborazione. Questo significherebbe anche una perdita di introiti per le casse comunali e per lo stato in quanto verrebbero meno le tasse e la contribuzione agli istituti previsti dalla normativa vigente per i lavoratori subordinati".



"Chiediamo una presa di responsabilità della committente nei confronti di coloro i quali hanno perso il lavoro. Confidiamo senza darci per persi in chi ha più sensibilità e responsabilità, sappiamo che nel territorio è stato costituito un tavolo istituzionale per affrontare le crisi in modalità sinergica e di sistema, proprio perché non possiamo permetterci di lasciar nessun lavoratore da solo, faremo in modo di rivolgervi a quel tavolo perché questo tipo di situazioni non si ripetano e per trovare nell’incontro dei vari enti e soggetti istituzionali una soluzione lavorativa a questi 4 lavoratori. Invitiamo l’assessore Ravagli a scusarsi pubblicamente con le lavoratrici e i lavoratori per quanto le ha mancato di rispetto ,avendoli esclusi dal percorso lavorativo con nessuna delicatezza,non avvisandoli neppure di aver fatto una scelta politica diversa che non prevedeva la loro ricollocazione, in una provincia già sufficientemente provata dalla disoccupazione perché con la cultura si mangia e si vive".