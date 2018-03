San Patrizio, festa in Piazza Mercurio a Massa

Dalle ore 21 è possibile scattare una foto in piazza Mercurio per cercare di vincere un fine settimana irlandese e soprattutto per far promozione, attraverso le vostre immagini, alla nostra città.

Massa - Per gli irlandesi il verde è il simbolo della madre patria. Il 17 marzo si festeggia il patrono de 'L'Isola di Smeraldo', San Patrizio, evento che si è diffuso in giro per il mondo con l'iniziativa Global Greening promossa da Turismo Irlandese. Come già accaduto nel 2017, anche quest'anno a Massa si celebrerà la ricorrenza con l'illuminazione della bellissima Piazza Mercurio.



Sono oltre trecento i siti mondiali che parteciperanno alla festa. In Italia, la sera di sabato 17 marzo alle ore 21, oltre a Piazza Mercurio cambieranno colore il Colosseo, il Pozzo di San Patrizio e la Torre del Moro a Orvieto e la torre di Pisa. Sempre più numerosi sono anche gli appuntamenti speciali previsti in tante città d'Italia.



Chi prenderà parte a questi festeggiamenti può scattare un selfie davanti alla piazza illuminata di verde e condividerlo sul profilo instagram con l’hashtag #ItaliaLoveGreen e partecipare all'estrazione di un weekend in Irlanda per 2 persone.



L’iniziativa Global Greening, giunta oggi alla sua 6° edizione, è un’idea semplice e a costo zero che si è rivelata una strategia di marketing incredibilmente efficace: nel giorno di San Patrizio 17 marzo, i monumenti illuminati di verde arrivano sulle prime pagine di tutti i giornali del mondo e fanno parlare dell’Irlanda e dei territori che aderiscono in un periodo in cui le persone stanno pianificando le vacanze estive trasformandosi così in una opportunità per tutte le città coinvolte.



L'esperienza 2017 per Massa ha portato un notevole aumento di visibilità della città in numerosissimi siti e piattaforme fotografiche in rete e la fotografia di Piazza Mercurio illuminata di verde è stata utilizzata anche per alcune campagne di promozione turistica riscuotendo notevole successo e quindi ci è sembrato naturale aderire anche per l'anno 2018.



Dalle ore 21 è possibile scattare una foto in piazza Mercurio per cercare di vincere un fine settimana irlandese e soprattutto per far promozione, attraverso le vostre immagini, alla nostra città.