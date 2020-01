Massa - Grande entusiasmo e partecipazione giovedì 16 gennaio alla sede Salvetti dell’Istituto Barsanti di Massa per l’inaugurazione del nuovo laboratorio multimediale e per la cerimonia di consegna dei diplomi di Operatore Socio-sanitario.



In occasione dell’open day, sono stati consegnati gli attestati di qualifica di Operatore Socio Sanitario a 13 studenti che si sono diplomati a luglio 2019, ed hanno superato con successo, il 13 dicembre scorso, l’esame di qualifica Oss presso il Polo Didattico di Massa. Grazie al protocollo d’intesa con la Regione Toscana siglato nel 2016, è possibile conseguire la qualifica di Oss iscrivendosi al percorso socio-sanitario dell’istituto Salvetti. Alla cerimonia di consegna degli attestati hanno partecipato la Dirigente Scolastica Addolorata Langella, l’On. Cosimo Ferri, il Consigliere Regionale Giacomo Bugliani, l’Assessore alla Pubblica Istruzione Nadia Marnica, la Dott.ssa Venturini Brunella, Direttrice del corso di formazione Oss dell’Asl Toscana Nord Ovest, Giuliana Opromolla dell’Ufficio Scolastico Provinciale. Questo percorso, fortemente voluto dai Dirigenti che si sono avvicendati negli anni e da alcuni docenti, tra i quali il Prof. Andrea Bernabè, la Prof.ssa Paola Grieco e la prof.ssa Maria Elisa Giglio, è un’occasione unica per questi ragazzi, che a pochi mesi dal diploma, hanno l’opportunità di trovare lavoro nelle strutture socio-sanitarie, che necessitano di questa professionalità così specifica.



Ed ecco l’elenco dei nuovi Operatori Socio-Sanitari: Jessy Balloni, Eleonora Casu, Carlotta Ciuffi, Mattia Ciuffi, Caterina Grillotti, Alessia Lucchesi, Gianmarco Masina, Claudia Muttini, Nicole Pingo, Francesca Rosalbi, Giulia Rotunno, Angelo Sermattei, Lucrezia Sparavelli. Durante la cerimonia la Dirigente ha annunciato un’importante novità: “Per il prossimo anno scolastico abbiamo ottenuto l’attivazione del Corso serale dell’Indirizzo Socio- sanitario, - ha spiegato – si tratta di un’opportunità straordinaria di riorientamento al lavoro per giovani e adulti inoccupati che grazie a questo percorso hanno la possibilità di reinserirsi nel mercato del lavoro”.



Durante l’evento è stato inaugurato il nuovo laboratorio multimediale dotato di display interattivo touch screen con software all’avanguardia, tablet, computer portatili e postazioni di lavoro ad isole per i lavori di gruppo.



L’aula è stata allestita grazie ai Fondi Strutturali 2014 - 2020 che la scuola si è aggiudicata grazie al progetto “B.E.Fi.S. Laboratorio didattico diffuso”, seguito nella sua realizzazione al Salvetti dalle Proforesse Flavia Marani e Federica Barsottini.



In tanti, inoltre, tra studenti e famiglie si sono dati appuntamento per conoscere da vicino una scuola davvero speciale, che guarda al futuro puntando sulle nuove tecnologie e al mondo del lavoro creando opportunità occupazionali concrete e grazie a tre indirizzi: Servizi Commerciali con curvatura Web Community Manager, Tecnico del Turismo e Servizi Sanità e Assistenza Sociale. A guidare i futuri studenti alla scoperta dell’Istituto sono stati proprio gli alunni dei tre indirizzi che hanno proposto laboratori linguistici ed informatici e simulazioni.



Prossimo appuntamento, rivolto a chi fosse interessato a conoscere meglio questa scuola, sabato 25 gennaio dalle ore 10 alle ore 12.