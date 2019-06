Notte Bianca, il sindaco: «Basta polemiche per ragioni politiche. Tutto ha funzionato benissimo»

Massa - Notte Bianca: solo musica e divertimento o una questione politica? L'evento clou dell'estate massese, quello che dovrebbe portare la città a fare le ore piccole, è terminato stanotte ma continua a scatenare polemiche. Sono iniziate qualche giorno prima della manifestazione: un documento del Comune ha imposto ad alcuni esercenti del centro storico di ritirare sedie e tavoli esterni per consentire lo svolgimento in sicurezza dell'evento. Le proteste degli interessati sono state immediate. Poi le critiche si sono spostate su piazza Aranci: nastri rossi e bianchi e transenne intorno ad alcuni monumenti hanno messo in discussione il decoro del centro città. Ma non è tutto, perché le polemiche sono continuate e hanno riguardato i cartelloni delle ordinanze, posizionati per specificare i divieti di sosta e le conseguenti rimozioni dei veicoli: la data riportata era sbagliata. Poi la nottata è arrivata. Ed ora è il momento dei feedback. Di seguito ne riportiamo tre: il primo è di Giuseppe Pieretti, presidente della Confcommercio di Massa che racconta la Notte Bianca vista dagli occhi dei commercianti del centro. Il secondo è firmato da Sinistra Italiana e dal Movimento giovanile della sinistra che muove un critica politica alla manifestazione. Il terzo ed ultimo è del primo cittadino del Comune di Massa, Francesco Persiani.



Il presidente di Confcommercio, Giuseppe Pieretti, mette le mani avanti: «io non c'ero». Ma si fa portavoce degli esercenti del centro storico: «Sommariamente so che via Dante è andata bene e a livello di norme di sicurezza anche. Per quanto riguarda le attività commerciali sono rimaste tutte abbastanza soddisfatte. Il grosso neo è stato quello di via Alberica perché è mancata una progettualità fra vigili e prefettura. Cose che sono successe in questa Notte Bianca non devono succedere mai più perché alcune attività sono state veramente penalizzate. È un evento che dovrebbe servire a richiamare più gente e a causa di queste mancanze è pesato. Non possiamo pensare che ogni volta che c'è un evento gli uffici vengano impegnati con gli umori e la testa delle persone che non accettano determinate cose. Serve sinergia fra i soggetti. Ora sta al Comune organizzare eventi, con continuità, sia in città che a Marina. Si è parlato di concerti e iniziative. Si è parlato di tante cose, promesse che speriamo vengano mantenute».



Così, invece, i giovani della sinistra locale che punto dopo punto dicono cosa, secondo loro, ha reso la serata di sabato sera un evento poco interessante. «La prima Notte Bianca dell’amministrazione di centrodestra è stata un capolavoro di disorganizzazione, di pressappochismo e aggiungiamo pure di autoritarismo. - scrivono - Gli eventi che sono stati scelti, a partire dai cosiddetti DJ set, sono totalmente inadatti al centro città e alla natura dell’evento. Invece di moltiplicare la scelta e la varietà delle iniziative si è scelto di trasformare il centro in una discoteca a cielo aperto affidata agli amici del consigliere Filippo Frugoli, con tutto ciò che consegue. Dall’estremo della silent disco della giunta Volpi si passa all’estremo opposto: la movida istituzionalizzata, decisa proprio da quella parte politica che si è sempre scagliata contro le movide, anche quando non c’erano».



«Molti commercianti di fatto sono stati ignorati, non ascoltati o liquidati con qualche promessa non mantenuta, alcuni fortemente penalizzati da scelte miopi come la monopolizzazione di Piazza Aranci da parte di un concertone con relative norme di sicurezza, che rispetto alle previsioni si è rivelato un flop clamoroso e non si è spinto oltre i margini di un normale serata. Altri eventi molto più interessanti sono stati relegati a margine, e sono stati la vera salvezza di una serata altrimenti morta. La difficoltà a capire chi effettivamente tenesse le redini ha portato esponenti della maggioranza a prendere impegni che altri hanno poi disatteso, di fatto portando ad annullare molte iniziative spontanee degli esercenti. Alcuni monumenti ed edifici storici sono stati volgarmente utilizzati come piantane per riflettori e altoparlanti, altri impacchettati di nastro segnaletico, all’insegna della valorizzazione, proprio da chi ha sempre fatto della ‘lotta al degrado’ la sua bandiera. I controlli predisposti sono stati una bella coreografia securitaria ma eluderli era facilissimo. Sulla scelta della musica conviene sorvolare, de gustibus».



«Tutto è stato soffocato dal dirigismo e dall’incapacità di ascoltare - concludono i giovani della sinistra - dalla pretesa di dettare legge e di trasformare la Notte Bianca in una vetrina personale o politica, come testimoniano le fragorose rivendicazioni social del giorno dopo, invece di rispondere ad esigenze della città. Come sempre la superbia galoppa, e la vergogna gli sta in groppa».



Infine il sindaco di Massa Francesco Persiani interviene in merito allo svolgimento della Notte Bianca 2019. E lo fa attraverso un post sui social: «È uno dei tanti eventi (la Notte Bianca, ndc) clou dell’estate massese (non l’unico) e abbiamo pensato ad una programmazione che fosse complementare e rivolta a tutti i generi, i gusti e le fasce d’età. Le misure adottate per la security e la safety hanno funzionato benissimo e di questo va riconosciuto il merito a tutti i soggetti che hanno collaborato con alta professionalità. Sappiamo tutti che queste stringenti misure di sicurezza implicano delle limitazioni agli eventi ma purtroppo sono imposte dalla legge, dunque bisogna adeguarsi. Per quanto mi riguarda ho visto piazze piene di gente in festa, adulti, giovani, famiglie e tanti bambini. Ho visto e ho saputo che i locali hanno lavorato tantissimo per tutta la serata. La musica è stata ovunque apprezzata e partecipata. Radio 105 ha pubblicizzato Massa a livello nazionale. Potrei andare avanti così ma spetta ai massesi dare un giudizio, queste sono solo alcune mie riflessioni, poiché è indispensabile mettersi costantemente in discussione e non accontentarsi.....mai».



«Certo qualche scontento ci sarà sempre e tutti i pareri vanno rispettati, ma restano pur sempre opinioni: nessuno può ergersi a unico detentore della verità. Dispiace vedere che però molto spesso i detrattori lo fanno per scopi non nobili ne’ per amore della verità, ma solo per ragioni politiche o ideologiche, spesso divulgando vere e proprie fakenews gettando così discredito, più che sulla amministrazione, soprattutto sui dipendenti che svolgono con serietà il proprio lavoro. Noi andiamo avanti per la nostra strada e cercheremo sempre di fare il meglio in buona fede, mettendoci il massimo dell’impegno. È trascorso un anno e se mi guardo indietro vedo che abbiamo fatto tante cose serie e importanti: certamente per vedere il cambiamento molte altre ne dobbiamo fare e le faremo».