Museo Guadagnucci, il Comune cerca il direttore

Massa - Il Museo Gigi Guadagnucci cerca un direttore.Il Comune di Massa ha bandito un concorso per conferire l'incarico ad una persona altamente qualificata che si occupi di: direzione scientifica del museo;gestione e cura delle collezioni museali; attività di ricerca e valorizzazione del patrimonio museale; organizzazione di progetti volti all’ampliamento dell’offerta di attività didattiche museali in quadro di riferimento provinciale;gestione dei rapporti con gli stakeholder presenti sul territorio e sviluppo di relazioni a livello regionale e nazionale;collaborazione con gli uffici preposti al coordinamento e cura delle mostre organizzate ed allestite direttamente dal Comune di Massa negli spazi propri e/o acquisiti tramite convenzione;attività di fundraising;azioni di comunicazione e promozione delle attività del museo attraverso i media tradizionali ed utilizzo di strumenti social e new technology;e attività di reperimento e coordinamento per allestimento di mostre temporanee.



L'incarico avrà la durata di un anno con decorrenza dalla data indicata nel relativo contratto. La domanda di partecipazione, in busta chiusa riportante la dicitura “Selezione pubblica per il

conferimento di incarico di Direzione del Museo Gigi Guadagnucci del Comune di Massa”, dovrà

pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Massa, Via Porta Fabbrica, 1­ 54100 Massa, entro le ore 12 di venerdì 12 giugno 2020 nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni governative in merito alle limitazioni di accesso agli uffici pubblici e pertanto con una delle seguenti modalità: tramite raccomandata del servizio postale o corriere privato all’indirizzo sopra indicato; tramite Pec all’indirizzo: comune.massa@postacert.toscana.it.