La ruota panoramica inaugura venerdì. Gratis i primi giri

Massa - Domani, venerdì 22 novembre alle ore 17, con un prima mezz'ora ad accesso gratuito, si terrà l'inaugurazione della ruota panoramica posizionata in piazza Garibaldi. «Voluta dall'amministrazione Persiani – dice Palazzo civico – la giostra è solo una delle tante attrazioni che animeranno il centro città durante le prossime festività natalizie».

Alta 24 metri, lunga 15 e larga 8 metri la ruota panoramica scelta per piazza Garibaldi è dotata di 18 cabine di cui due adatte alle persone diversamente abili. Installazione e gestione dell'attrazione, compreso il rispetto delle normative di sicurezza, sono a cura della società Mondo Piccino srls. Il biglietto per un giro costa 5 euro a persona. I bambini fino ad un metro d'altezza pagano il ridotto a 4 euro ma dovranno essere accompagnati. L'accesso alla giostra è gratis per chi ha disabilità motoria. L'inaugurazione, inizialmente prevista per sabato 16 novembre scorso, era stata rinviata a causa di condizioni meteo avverse.