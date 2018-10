Ecco il programma della giornata di san Francesco

Intrattenimento ma anche sensibilizzazione sull'allattamento al seno

Massa - Massa celebra la ricorrenza di San Francesco, Patrono della città. Come ogni anno le piazze e vie del centro ospitano la più tradizionale delle fiere con le classiche bancarelle di dolciumi, ma anche stand espositivi a cura di varie associazioni che avranno uno spazio dedicato alla promozione delle loro attività ricreative: in Largo Matteotti saranno presenti l'Associazione Coldiretti con la consueta fattoria didattica degli animali ed il mercato dei produttori, l'Associazione Croce Rossa, l' Associazione Pubblica Assistenza "Bergiola Maggiore".

Sempre in zona Largo Matteotti, quest'anno, dalle ore 15, verrà allestito un punto informativo in occasione della settimana mondiale dell'allattamento al seno: le ostetriche dell'USL Toscana Nord presenteranno l'iniziativa "Allattamento base per la vita" con numerose informazioni, arricchita da giochi a tema per i più piccoli. E ancora Piazza Mercurio ospita l'Associazione Misericordia con le unità cinofile e i mezzi di soccorso, mentre In Piazza del Mercato l'Associazione Anic Onlus presenta attività sportive per disabili. Lungo Viale E. Chiesa saranno posizionate varie associazioni benefiche e gazebo espositivi, mentre un tratto di via Cavour, sarà riservato ad un'estemporanea di pittura. In occasione della festività del santo patrono sarà possibile visitare il rifugio antiaereo della Martana, aperto dalle ore 16 alle ore 19, con ingresso gratuito.



Giovedì 4 ottobre, alle ore 17 si inaugura anche la mostra itinerante "La presenza e l'assenza" che ha come soggetto lo scultore Pietro Cascella fotografato da Claudio Barontini. Ad inaugurare la mostra, allestita nelle sale di Villa della Rinchiostra, saranno il sindaco Francesco Persiani e l'assessora alla Cultura Eleonora Lama. La mostra è visitabilead ingresso libero fino al 4 novembre dal venerdi alla domenica con orario 16-19.