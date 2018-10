Cascella in mostra a Massa: cambiò il volto di piazza Matteotti

L'esposizione sarà inaugurata il 4 ottobre nelle sale di villa della Rinchiostra

Massa - La mostra itinerante dal titolo "La presenza e l'assenza. Pietro Cascella fotografato da Claudio Barontini" sarà inaugurata giovedi 4 ottobre, alle ore 17,00 nelle sale di Villa della Rinchiostra di Massa. L’esposizione promossa dal Comune di Fivizzano con il patrocinio della Regione Toscana e con la collaborazione dei Comuni di Massa, Pietrasanta e Ventasso (RE) narra attraverso le foto scattate tra il 1994 e il 2008, la quotidianità di Cascella. Si tratta di rare e inedite immagini, per lo più istantanee, presentate senza seguire una vera e propria linea temporale. Ogni foto, rigorosamente in bianco e nero, "racconta” la concentrazione, il lavoro e la vita di tutti i giorni dell'artista.



Pietro Cascella è una figura importante nell’ambito della storia della scultura contemporanea. Nel decimo anno dalla sua scomparsa Massa ricorda come alla fine degli anni settanta del Novecento l’artista conobbe gli amministratori comunali della città che gli illustrarono l’intenzione di realizzare una piazza pedonale, per la quale avevano pensato ad un monumento come perno centrale del progetto. La sua opera “Bella Ciao” fu così collocata in piazza-largo Matteotti, dove tutt’oggi caratterizza quello spazio urbano.



La mostra resterà aperta fino al 4 novembre 2018.

orario: venerdi, sabato e domenica 16.00 - 19.00

Vernissage giovedi 4 ottobre 2018, ore 17,00. Ingresso libero. Info: Tel. 0585-490279 – 0585 490582