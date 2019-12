Massa - Brindisi poetico a Palazzo ducale con gli scrittori del premio Sandomenichino. Circa una sessantina di artisti apuani, premiati nell’ambito della fortunata edizione 2019 che ha segnato il 60esimo del Sandomenichino, sono stati invitati alla giornata dedicata alla cultura che da qualche anno contraddistingue il premio. Una giornata particolare, in piena atmosfera natalizia, dove gli scrittori hanno potuto presentare le loro opere. La rassegna letteraria “Parole e musica dal cuore apuano”, promossa dall’associazione culturale San Domenichino con il patrocinio della Regione Toscana, Provincia di Massa Carrara, Comune di Massa e l’associazione Balneari Massa, è stata illustrata dal presidente dell’associazione stessa, Giacomo Bugliani. Con grande entusiasmo, ha annunciato la 61esima edizione, che segna la svolta del Sandomenichino gettando le basi per significativi cambiamenti negli anni a venire. “Il connubio con l’associazione dei balneari – ha sottolineato – decreta un importante cambiamento del premio. La cerimonia non si terrà più nel sagrato della chiesa di Poveromo ma si sposterà al bagno Sara per una suggestiva serata sul mare all’insegna della cultura e della bellezza”. Il premio continua a raccogliere ampi consensi e grande partecipazione di poeti e scrittori provenienti da tutta Italia e anche da Paesi esteri per cui il presidente, Giacomo Bugliani, per motivi organizzativi, invita poeti e scrittori ad inviare le loro opere prima possibile, in previsione di importanti adesioni. Il bando è già disponibile consultando il sito www.sandomenichino.it. Ha presentato l’incontro, Daniela Marzano, introducendo i numerosi artisti presenti in sala. L’incontro è stato arricchito da intermezzi musicali di Marco Alberti e Lorenzo Di Grazia, oltre che da interventi teatrali di Fabio Cristiani, e si è concluso con un brindisi augurale offerto dall’Apuan Bar di Massa. Questi gli artisti: Luciano Manfredi, Paolo Florio Gianfranceschi, Christian Fucilli, Corrado Leoni, Francesca Balloni, Lorenzo Landini, Silvana Bovis Colombini, Romano Bavastro, Luigi Clerici, Francesca Bianchi, Caterina Bertocchi, Luisa Nari, Andrea Venturini, Irene Bondielli, Carlo Milani, Giuliano Ronchieri, Mauro Ronchieri, Ilaria Rappelli, Luca Baratta, Jonathan Pieraccini, Gioia Giusti, Romildo Villarecci, Marcello Podestà, Alina Giika, Bruno Pennucci, Emanuela Lello, Stefano Peressini, Chiara Galderisi, Livia Menchini, Thomas Croce, Pietro Giorgi, Sabrina Guglielmi, Iris Giorgi, Marco Alberti, Cesare Marchetti, Maria Bonaldi, Andrea Legname, Gennaro Di Leo, Evandro Dell'Amico, Sara Vanessa Lorieri, Francesco Menconi, Andrea Madeddu, Rosalba Lepore, Rita Innocenti, Davide Baroni, Marina Marini Danzi, Rita Bonini, Tessa Tonina, Lara Panvini, Marika Pucci, Greta Piccardi, Fabio Evangelisti, Anna Battistini, Elisabetta Tempesti, Luigi Costa, Santo Scuto, Edoardo Bugliani, Chiara Barberi, Aldo Parisi, Anna Granatelli, Pietro Zaccagna e Silvia Barella.