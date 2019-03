`Suoni dell´Anima`, prestigioso premio nazionale per il festival massese

Premiato da Italive a Roma come il miglior evento in ambito culturale promosso nel territorio italiano

Massa - "Per Platone la musica “dona un’anima ai nostri cuori, delle ali ai pensieri, uno sviluppo all’immaginazione. Essa è un carme alla tristezza, alla gaiezza, alla vita, a tutte le cose” ha detto Stefania Mettadelli, organista titolare della chiesa di San Sebastiano di Massa, direttore artistico dell'associazione musicale “Notti di Note” e organizzatrice del festival "Suoni dell’Anima", premiato da Italive venerdì 22 marzo scorso a Roma come il miglior evento in ambito culturale promosso nel territorio italiano.



La premiazione si è tenuta presso lo Stadio di Domiziano in piazza Navona dove la Mettadelli è stata invitata dall’organizzazione del Premio ed è giunta accompagnata dall'assessore Amelia Zanti in rappresentanza della città di Massa. "E' la prima volta che la Regione Toscana e la nostra città ricevono un riconoscimento così importante in ambito culturale - ha detto orgoglioso il sindaco Francesco Persiani - La qualità e l'alto livello di questo festival hanno arricchito Massa e coinvolto anche i più giovani nella pratica dell'ascolto nella musica classica".



Giunto alla V edizione il festival è stato selezionato nel 2018 dalla giuria di Italive per la categoria “Cultura, Musica e Spettacolo” come uno dei migliori eventi svolti in Toscana. "Suoni dell'Anima" è rimasto in lizza per la sua categoria insieme ad altre tre manifestazioni ed è risultato l’evento più votato in Toscana con un sistema di votazioni certificato on line. Dalla successiva scrematura su scala nazionale, effettuata tra circa un centinaio di eventi per ogni singola categoria, “Suoni dell’anima” è arrivato tra i tre finalisti che si sono contesi la vittoria sulla base delle votazioni raggiunte, dell’indice di gradimento e del giudizio di una commissione di esperti riunitasi a Roma per la valutazione conclusiva. I primi di marzo è arrivata la comunicazione ufficiale della proclamazione del Festival Suoni dell’Anima come vincitore assoluto del premio con il maggior numero di preferenze ed il più alto indice di gradimento.



"Un consiglio che posso dare ai più giovani è quello di seguire sempre e nonostante tutto le loro passioni con impegno, studio e dedizione - ha concluso la Mettadelli - Gli obiettivi per il futuro sono due: quello di poter proseguire con il Festival e, perché no, cercare di avvicinare sempre di più la popolazione alla musica classica, magari con un bel concerto nel periodo natalizio come fanno nelle grandi città".