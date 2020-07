`Palcoscenici stellati`, ecco il programma fino al 25 luglio

Massa - "Palcoscenici stellati", il cartellone di spettacoli dal vivo organizzati dal Comune di Massa, rende noto il programma di spettacoli per bambini e famiglie dal 21 al 25 luglio:



Centro storico, martedì 21 luglio, ore 20: "A SPASSO CON... Giuseppe Mazzini"

A cura del Touring Club in collaborazione con i lettori LaAV passeggiate nel centro città, alla scoperta della sua storia e dei suoi aneddoti, attraverso la vita di un “personaggio chiave” di Massa.



Castello Malaspina, mercoledì 22 luglio, ore 21: "Alla scoperta del castello Malaspina"

A cura del Touring Club in collaborazione con Antica Massa Cybea visite guidate teatralizzate con Fabio Cristiani, tra personaggi in costume e danze.



Marina di Massa - Villa Cuturi, giovedì 23 luglio: "L'incantesimo degli gnomi", ovvero la leggenda di Re Laurino. Autore e regia Enzo Cozzolino. Scenografie, burattini e costumi Birgit Hermeling materiali di scena Ulf Harten. Tecnica utilizzata: narrazione e burattini. Età consigliata: dai 3 anni. Produzione Bieffemusica – Teatro Glug.

Una fiaba di rievocazione medievale, fantasiosa e suggestiva, ispirata alle leggende del

Re Laurino. Una storia che offre ai bambini la possibilità di esplorare il mondo

dell’immaginario e suggerisce scelte e situazioni drammaturgiche in cui il gioco del teatro

si rivela completamente fino all’immancabile lieto fine.



Massa - Piazza E. Berlinguer, venerdì 24 luglio: "Moby Dick", poema del mare e della mia anima immortale di Francesco Niccolini da Herman Melville. Regia Emanuele Gamba

con Luigi D’Elia scene Luigi D’Elia musiche originali Giorgio Albiani. Età consigliata: dai 12 anni

Produzione Arca Azzurra Produzioni e INTI.

Sotto un cielo bellissimo e silenzioso, sopra un mare mostruoso e incantevole: entrambi

indifferenti alle ridicole scelte degli umani che si arrabattano colmi d’ansia, convinti di

lasciare un segno su questo pianetino periferico e che finiscono con l’essere inghiottiti e

ridotti a niente.



Marina di Massa - Villa Cuturi, sabato 25 luglio: "Shakespearology", concept e regia Sotterraneo con Woody Neri, scrittura Daniele Villa, luci Marco Santambrogio

Costumi Laura Dondoli produzione Sotterraneo con il sostegno del Comune di Firenze, Regione Toscana, Mibact, residenze artistiche Centrale Fies_art work space, Kilowatt, Laboratorio Nove House, Associazione Teatrale Pistoiese.

Sotterraneo fa parte del progetto Fies Factory ed è residente presso l’Associazione

Teatrale Pistoiese. Shakespearology dà voce al Bardo in persona e rovescia i ruoli abituali: dopo secoli passati a interrogare la sua vita e le sue opere, finalmente è lui che interroga il pubblico del nostro tempo.

William Shakespeare in persona chiede al pubblico cosa ne è stato della sua opera.



San Carlo Terme - Piazza San Carlo, 25 luglio, ore 21.15, replica ore 22.15: "Girovaghe raccontastorie", racconti per bambini e famiglie a cura de La noce a tre canti e dell’associazione Amici della Biblioteca S. Giampaoli



Biglietti:

posto unico numerato: € 3,00

omaggio: under 18, over 65

Prenotazione obbligatoria compilando il modulo online su palcoscenicistellati.comune.massa.ms.it o scrivendo una mail all' indirizzo palcoscenicistellati@comune.massa.ms.it



"Girovaghe raccontastorie", "A spasso con...", Alla scoperta del castello di Malaspina": ingresso libero fino ad esaurimento posti.



La rassegna si terrà nel rispetto di tutte le misure di sicurezza previste dalle disposizioni di

legge (Dpcm 11 giugno 2020). I posti a sedere preassegnati saranno distanziati tra loro di

almeno un metro, ad eccezione di quelli prenotati da componenti dello stesso nucleo

familiare o conviventi. Agli spettatori, cui è richiesto l’utilizzo obbligatorio di mascherine

dall’ingresso fino al raggiungimento del posto (per i bambini valgono le norme generali) e

comunque ogni qualvolta che ci si allontani dallo stesso, incluso il momento del deflusso,

potrà essere misurata la temperatura tramite termoscanner che dovrà risultare inferiore ai

37,5 °C. Il distanziamento sociale sarà rispettato anche tra gli artisti e tra il personale del

teatro, che sarà munito di dispositivi di protezione individuale. L’ambiente sarà sanificato prima dell’inizio dello spettacolo