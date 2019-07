«In piazza perché la diversità è oro. E perché nulla è cambiato»

Massa - È passato un anno dalla formazione del Movimento 5 luglio – la diversità è oro, il gruppo nato sulla scia della comparsa di scritte omofobe in piazza Aranci, in prossimità della libreria Le Ali di Carta. Domani, giovedì 4 luglio, alle 21.15, il movimento scende nuovamente in piazza “perché nulla è cambiato”. A partecipare all'iniziativa una sfilza di gruppi: i Massamba, che apriranno la manifestazione con musica, danze e percussioni, la compagnia teatrale O di legno, l'associazione Benetti, la Fabbrica delle farfalle, l'Anpi, l'associazione Audre Lorde, Arpa, la 31 settembre, Astrolabio, Arci, Accademia della Pace, Magnaorecchi Rugby Old, Amnesty International. Il sottotitolo dell'evento è “Senza giacca e cravatta” in riferimento ad alcune esternazioni fatte dal consigliere della Lega Filippo Frugoli, in vista della discussione in consiglio comunale della mozione, poi rifiutata dalla maggioranza dei consiglieri, presentata per patrocinare l'evento del Pride di Pisa.



“Se mi dovessero chiedere di unire in matrimonio due persone omosessuali valuterei l'obiezione di coscienza”. Le parole pronunciate dal sindaco Francesco Persiani, a distanza di un anno, restano sospese nell'aria. Parole anche difficili da rendere fatti, che il primo cittadino pronunciò a pochi giorni dalla sua elezione: «Il mondo comunque va avanti – interviene Alberto Nicolai - Le persone si spostano di qualche chilometro e continuano a sposarsi. Poi tornano a Massa e qua risiedono. A che cosa serve, dunque, rifiutarsi di celebrare un'unione civile?». Se ne discuterà, artisticamente , in piazza Aranci, domani alle 21.15.