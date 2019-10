`Erat Olim` a Massa, Riccardo Nicolai presenta il suo nuovo romanzo a Palazzo Ducale

Massa - Domenica 20 ottobre alle ore 17,30 l’associazione “Alberto Benetti” e la libreria “Ali di Carta” di Massa hanno in programma la presentazione dell’ultimo libro appena pubblicato del massese Riccardo Nicolai “Erat Olim. Affreschi di Massa d’antan”. Dialoga con l’autore Alessio Liberatori, specialista in comunicazione audiovisiva. L’evento, con ingresso libero, avrà luogo presso la Sala del Pianoforte del Palazzo Ducale di Massa, gentilmente messa a disposizione dalla Provincia di Massa-Carrara.



"Erat olim… C’era una volta" tre racconti che, senza pretese di precise ricostruzioni storiche, offrono al lettore l’opportunità di accarezzare la memoria tramutando il ricordo in bagaglio culturale collettivo di comunità. Tre racconti scaturiti dalla curiosità circa il significato e l’ambientazione di tre parole in uso tra le genti di Massa: taref, calocchia e mió. Un pretesto letterario per tre racconti sparsi nell’arco temporale di alcuni secoli. Come l’autore stesso indica nella sua introduzione, si passeggia nella Massa del 1500 in compagnia di una famiglia di ebrei stabilitisi in città per volere del Principe Alberico, ci si avventura nei meandri del dialetto partendo da un documento redatto in massese nel 1400, si riscoprono suoni, fatiche, linguaggi ed umanità di quel mondo scomparso dei lizzatori e della lizzatura.



Autentico e sofisticato cantastorie capace di convertire la trasmissione orale e l’indagine storiografica in letteratura scritta, Nicolai continua la sua insaziabile ricerca di storie passate nell’intento di narrare questo territorio di Massa, con le sue genti e le sue tradizioni, il suo dialetto, il suo paesaggio.



Un incontro letterario per provare a sorridere ed a spingere lo sguardo oltre la nostalgia dei ricordi.