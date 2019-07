Turista litiga con la fidanzata, sputa e insulta i carabinieri: arrestato

Massa - Giorni intensi in questo inizio d’estate per i Carabinieri della Compagnia di Massa . Nel fine settimana i componenti del Nucleo Radiomobile e quelli delle Stazioni di Marina di Massa e Montignoso, oltre ad essere stati impegnati in massicci controlli del territorio (verifiche ambientali, controlli di esercizi pubblici, contrasto al fenomeno delle stragi del sabato sera), hanno dovuto fronteggiare situazioni particolarmente critiche.



Nella notte di venerdì a Marina di Massa, un giovane di 26 anni originario del torinese, in vacanza per una settimana sulla costa con la fidanzata, dopo aver discusso con la donna ha iniziato un violento alterco con dei vicini di casa, perdendo completamente il controllo ed iniziando ad essere violento nei confronti di chiunque lo avvicinasse. Qualcuno ha chiamato il 112 che ha girato la richiesta ai Carabinieri del Nucleo Radiomobile e della Stazione di Marina di Massa. I militari, giunti sul posto, hanno trovato più persone che cercavano di ricondurre alla ragione il ragazzo, mentre questi però urlava ed era molto aggressivo, tanto da scagliarsi all’improvviso anche contro i Carabinieri colpendoli, insultandoli e minacciandoli, prima di indirizzare la propria rabbia anche contro l’autovettura di servizio, danneggiandola.



Una volta immobilizzato e condotto in caserma, il giovane, in preda a un vero e proprio delirio di violenza, ha continuato con il proprio atteggiamento violento nei confronti dei carabinieri, sputando ed imbrattando i muri degli uffici della Caserma e insultando e minacciando pesantemente i militari, che lo hanno quindi dichiarato in arresto per i reati di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale aggravate. La mattina successiva il giovane torinese è stato sottoposto ad udienza di convalida da parte del giudice per le indagini preliminari Valentina Prudente, che quale su richieste del pubblico ministero Alessia Iacopini, oltre a convalidare l’arresto ha applicato la misura cautelare del divieto di dimora nella Provincia di Massa e l’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.