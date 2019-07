Tre ore di attività per spegnere l´incendio sulle colline massesi grazie a volontari e vigili del fuoco

Massa - E' stato spento dopo tre ore di lavoro l'incendio che si è propagato questa mattina sulle colline massesi. Il fuoco ha mangiato quasi mezzo ettaro di pineta della località Biancolino, poco sotto via dei Tecchioni. Sul posto è intervenuto il servizio regionale antincendio boschivo con quattro squadre del Coordinamento volontario toscano, il direttore delle operazioni della Regione Toscana, un elicottero regionale e una squadra dei vigili del fuoco con autobotte in appoggio alle squadre. La bonifica dell'area è ancora in corso in quanto, spiegano dal coordinamento, è necessario realizzare delle "spaccature" che delineino il perimetro in cui si è verificato l'incendio in modo da tale da isolare eventuali braci ancora roventi. L'emergenza è rientrata intorno alle 15 ma sul posto ci sono ancora i volontari del servizio regionale ai quali vanno i ringraziamenti dei residenti.

(immagini di repertorio)