Tragica caduta sulle Apuane: muoiono marito e moglie

Massa - Tragedia sui monti apuani. Una coppia di marito e moglie, sono morti dopo essere caduti da una parete sul monte Sella. L’episodio è accaduto intorno alle 13 di oggi, domenica, quando i due si trovavano sulla parete che guarda il rifugio Nello Conti sopra Massa (Massa-Carrara).



Le cause della caduta non sono ancora chiare, ma quel che è certo è che non c’è stato nulla da fare per i due nonostante l’intervento dei soccorsi, che non hanno potuto fa altro che constatare il decesso. Sul posto si è recato anche l’elisoccorso Pegaso 3. Intervenuto anche il Soccorso Alpino per il recupero delle due salme.



AGGIORNAMENTO

L'incidente è avvenuto alle 12.40, a circa 1400 metri di altezza. Le ricerche, condotte immediatamente dal soccorso eliportato 118 e personale del Soccorso Alpino di Massa coadiuvati dai carabinieri, hanno permesso poco dopo di localizzare, recuperare e identificare i cadaveri dei due sventurati. Si tratta di Jeffrey Grazzini, 51 anni, nato negli Stati Uniti ma cittadino italiano e Letizia Rossi, 47 anni, moglie convivente di Grazzini. I due vivevano a Sant’Alessio in provincia di Lucca. Le indagini per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente sono affidate ai carabinieri.



(Foto: repertorio)