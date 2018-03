Svastiche sulla sede della Cgil di Massa

A 48 ore dall'episodio dell'Anpi, ancora uno sfregio nazifascista sul territorio apuano

Massa - A 48 ore dalle svastiche sulla sede provinciale dell'Anpi di Carrara ancora un episodio inquietante di nazifascismo sul territorio apuano. Due svastiche sono state disegnate sulla sede della Cgil di Massa, in pieno centro città. L'episodio è avvenuto durante la pausa pranzo.



La nota della Cgil.

La sede della CGIL di Massa è stata oggetto di un atto vile e intollerabile, per giunta dopo quanto già accaduto l'altra sera a Carrara con l'oltraggio alla sede dell'Anpi. Fatto ancor più grave è che tale gesto è avvenuto in piano giorno durante la pausa pranzo ad uffici chiusi.

Questi fatti non vanno assolutamente banalizzati, purtroppo sigle richiamanti al nofascismo o al neonazismo si stanno moltiplicando nel nostro Paese e questo rappresenta una minaccia per la democrazia. Queste organizzazioni diffondo i virus della violenza, della discriminazione, dell'odio verso chi bollano come diverso, del razzismo e della xenofobia, a ottant'anni da uno dei provvedimenti più odiosi del fascismo: la promulgazione delle leggi razziali.

Come può reagire a questo una comunità democratica e fiera del suo passato? Richiamiamo tutte le forze democratiche a mobilitarsi. L'esperianza della Resistenza ci insegna che i fascismi si sconfiggono con la conoscenza, con l'unità democratica, con la fermezza delle istituzioni. .



Cgil Toscana. Solidarietà anche dalla Cgil toscana: "Un pò di giorni fa sul marciapiede davanti alla sede della Cgil e due giorni fa sulla porta della sede dell'Anpi di Carrara, oggi, nella pausa pranzo, qualcuno ha disegnato altre svastiche sulla porta di una delle sedi Cgil di Massa, sono già tre, nel giro di poco tempo, gli episodi che configurano un evidente intento intimidatorio", dichiara Dalida Angelini segretaria generale della Cgil Toscana che aggiunge: "il fascismo di ritorno è un pericolo vero, bene abbiamo fatto a lanciare insieme ad Anpi ed Arci la campagna maipiùfascismo maipiùrazzismo che è ha portato in piazza a Roma migliaia e migliaia di persone, nessuno riuscirà ad intimidirci, intensificheremo la nostra azione e sabato una nostra delegazine sarà a Carrara alla già proclamata manifestazione in risposta alla inaccettable provocazione fascista che ha visto la sede dell'Anpi imbrattata da simboli nazisti".