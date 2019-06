Spaventoso incidente tra moto a Massa: in due all’ospedale

Massa - Spaventoso incidente nel tardo pomeriggio a Massa (Massa-Carrara): intorno alle 18.45 due moto, per cause da accertare, si sono scontrate tra via Prado angolo via Aurelia.



L’incidente è stato notato da molte persone tant’è che il 118 infatti è stato tempestato di telefonate di allarme. Sul posto si sono precipitate l’automedica di Massa e le ambulanze della Croce Verde di Forte dei Marmi e della Croce Rossa di Massa per soccorrere i due feriti.



Uno ha riportato escoriazioni e contusioni varie. Più serie le condizioni dell’altro che, oltre a varie contusioni, ha subìto anche una frattura esposta della caviglia sinistra. Per questo sono stati portati entrambi all’ospedale delle Apuane in codice giallo.



Sul luogo dell’incidente anche la polizia per i rilievi del caso e per stabilire dinamica e responsabilità del sinistro.



(foto: repertorio)