Scontro apecar-moto: grave giovane centauro massese

Massa - Grave incidente nel pomeriggio di ieri a Querceta nel comune di Seravezza (Lucca) per un ragazzo massese di 17 anni. Poco prima delle 17.30, per cause da accertare, due persone sono rimaste coinvolte nello scontro tra una moto e un'apecar Piaggio, avvenuto nei pressi di via Alpi Apuane.



Sul posto i soccorritori del 118 che hanno prestato i primi soccorsi al giovane centauro di Massa (Massa-Carrara), giocatore del Seravezza Calcio, e al conducente dell'ape. Entrambi sono stati trasferiti in codice rosso all'ospedale Versilia. Intervenuti anche gli agenti della polizia municipale di Seravezza per i rilievi del caso e per stabilire le responsabilità dell'incidente.



(foto: repertorio)