Sciopero lavoratrici mense scolastiche e pulizie: la protesta anche a Massa-Carrara

Massa - Sono in gran parte donne le operatrici dei servizi mensa e pulizie che questa mattina hanno manifestato davanti alla Prefettura. Più di 100 quelle in provincia che dal 4 marzo, data di chiusura delle scuole, sono rimaste senza occupazione e in molti casi con la promessa di ammortizzatori sociali che non sono ancora arrivati.

In piazza accompagnate dai sindacati, che hanno organizzato la protesta a livello nazionale, si sono ritrovate questa mattina per far sentire la propria voce e chiedere che venga estesa la copertura degli ammortizzatori sociali almeno fino a settembre, erogate le indennità e, soprattutto, garanzie per una rapida ripresa delle attività.



La manifestazione è stata appoggiata da tutte le sigle sindacali, rappresentate a Massa da Antonella Ghilardi (Cgil), Luca Andrenucci (Uil) e Simone Pialli (Cisl).

I sindacalisti hanno incontrato il vicario prefetto per informare il Governo delle problematiche vissute anche in provincia di Massa- Carrara dalle operatrici della categoria, soggetti con un reddito basso a cosa normali, che è stato eroso durante il periodo della cassa integrazione e che rischia di sparire, senza possibilità di richiedere la disoccupazione e senza possibilità ormai di contare su dei lavoretti stagionali, fino a settembre.