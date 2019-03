Schianto auto contro ambulanza: paura in via Aurelia Ovest

È successo intorno alle 19 a Massa: necessario l'intervento dei vigili del fuoco per fermare fuga di gas dalla vettura. Il ferito trasportato dal 118 ha dovuto proseguire verso l'ospedale su altro mezzo sanitario

Massa - Paura questa sera, sabato, in via Aurelia Ovest all'altezza del civico 528 a Massa per un incidente che ha visto coinvolte un'auto e un'ambulanza. Il fatto è successo intorno alle 19 quando la vettura, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con il mezzo sanitario. Essendo l'auto dotata di impianto a gpl, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, arrivati sul posto intorno alle 19.15 con una squadra che si è dovuta occupare della fuga di gas dall'auto.



Il ferito che si trovava sull'ambulanza, ed era diretto al pronto soccorso, sembrerebbe non abbia riportato ulteriori traumi in conseguenza dell'incidente stradale. Un'altro mezzo del 118 quindi si è dovuto recare sul posto per poterlo recuperare e trasferirlo in ospedale.



Fortunatamente nello scontro non si è ferito nessuno, e l'intervento dei pompieri è stato necessario per la messa in sicurezza della vettura, cioè a bloccare la fuoriuscita di gas gpl dalla vettura e a scollegare i cavi elettrici dalle batteria. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della polizia per i rilievi del caso e per disporre la rimozione della vettura e la bonifica della sede stradale.