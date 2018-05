Sabato 28 aprile i volontari hanno pulito tutta Resceto

Senza rifiuti ingombranti ed erbacce si riscopre il paese. La prossima sarà a settembre

Massa - L’Associazione Resceto Vive sabato 28 aprile ha promosso e coordinato la prima giornata di pulizia di Resceto. I volontari dell’Associazione, assieme a numerosi residenti e non hanno lavorato incessantemente dalle prime ore del mattino fino a tarda sera per pulire i punti più critici e degradati del Paese.

Circa 40 volontari, dalla Serretta alla Casa Nuova, dalla Via di Sotto all’Ara hanno rimosso rifiuti ingombranti, tagliato erbacce e riportato alla luce angoli nascosti del Paese che sembravano dimenticati. Grazie alla preziosa collaborazione dell’ASMIU ed il sostegno del Consorzio di Bonifica Toscana Nord Ovest è stato possibile portare in discariche autorizzate quintali e quintali di rifiuti.



"La giornata del 28 Aprile è solo il punto di partenza – hanno dichiarato alcuni volontari dell’Associazione. "C’è ancora tanto da fare – ha dichiarato il giovane presidente dell’Associazione Riccardo Fialdini –La risposta avuta per questo evento dimostra come ci sia una grande voglia da parte di tutti di mettersi in gioco e dedicare parte del proprio tempo per rendere il nostro territorio migliore e più vivibile. Per il mese di Settembre è già in cantiere una nuova giornata di pulizia di fine estate per proseguire e il lavoro iniziato il 28 Aprile, durante l’estate sono previste altre iniziative culturali e ricreative alle quali stiamo lavorando. Entro la fine del mese di Maggio verrà pubblicato un calendario degli eventi che si susseguiranno a Resceto durante i mesi estivi. "