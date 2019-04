Rubano in due supermercati e tentano la fuga: arrestati dalla polizia

È successo nei giorni scorsi a Massa: si tratta di due stranieri che hanno colpito in due luoghi diversi della città. Per entrambi il foglio di via

Massa - Intensa settimana di lavoro per gli uomini della Squadra Volante della Questura di Massa-Carrara che, nelle giornate di mercoledì e giovedì scorsi, hanno tratto in arresto tre persone. Durante la sera di mercoledì 3 aprile, gli agenti sono intervenuti presso un supermercato del centro, ove era stato segnalato un furto. Il reo, un cittadino straniero di trent’anni con svariati precedenti per reati predatori e in materia di stupefacenti, in Italia senza fissa dimora, dopo aver trafugato diverse bottiglie di alcolici era riuscito a divincolarsi dalla presa degli addetti alla sicurezza. Grazie al tempestivo arrivo delle volanti, chiamate da alcuni testimoni, l’uomo è stato assicurato alla giustizia. Nella mattina di venerdì 5 aprile, la Magistratura ha convalidato l’arresto disponendo nei suoi confronti la misura del divieto di dimora nella provincia di Massa-Carrara.



Inoltre, durante il pomeriggio di giovedì, la Squadra Volante è intervenuta per bloccare una persona colta a rubare presso un grande magazzino del centro di Massa. L’individuo, nel tentativo di impossessarsi di scarpe e vestiario, aveva anche danneggiato alcuni capi di abbigliamento.



Una volta portato in Questura, l’uomo, che aveva inutilmente cercato di darsi alla fuga, è stato sottoposto a perquisizione personale. Nel corso delle operazioni, gli agenti sono riusciti a rinvenire, occultato negli indumenti intimi del perquisito, un involucro trasparente all’interno del quale era contenuta sostanza stupefacente del tipo marijuana. Considerata la modica quantità, lo stesso è stato segnalato alla competente autorità amministrativa per uso personale di sostanza stupefacente.



Da accertamenti, a carico del reo, un cittadino italiano di origini brasiliane proveniente da un’altra città toscana, risultavano molteplici precedenti per reati di tipo predatorio e in materia di stupefacenti. Per tale ragione, il Questore di Massa-Carrara ha adottato nei suoi confronti il foglio di via obbligatorio, misura di prevenzione che ingiunge alla persona di lasciare immediatamente il territorio della provincia e di non farvi ritorno per un periodo di tre anni. Nella mattinata di sabato 6 aprile, il Giudice ha convalidato l’arresto, disponendo nei confronti della persona il divieto di dimora nel territorio della provincia di Massa-Carrara.



(foto: repertorio)