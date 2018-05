Ruba un´auto, distrugge una gettoniera e tenta la fuga: preso

Intenso lavoro degli uomini della Polizia di Stato: arrestato 35enne italiano pregiudicato

Massa - Durante la serata di domenica scorsa, una persona è stata sorpresa dalle Volanti mentre cercava di scassinare il distributore di gettoni di un autolavaggio di Massa. L’uomo, un italiano trentacinquenne pregiudicato, alla vista dei poliziotti ha abbandonato la spranga di ferro con la quale stava forzando i distributori, dandosi alla fuga, interrotta dopo pochissimo dall’arrivo di una seconda Volante che lo bloccava, evitando che si potesse dileguare all’interno di un parco adiacente l’autolavaggio.



Gli operatori procedevano all’arresto per tentato furto aggravato. Dagli accertamenti esperiti nell’immediatezza del fatto, il reo è stato trovato in possesso di due coltelli a serramanico, rivenuti all’esito delle perquisizioni di rito, oltre che di automobile provento di furto, a bordo della quale si era recato sul posto.



Per tale ragione, l’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria anche per i reati di ricettazione, resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale, porto di oggetti atti ad offendere. L’autovettura è stata prontamente riconsegnata all’avente diritto.



In seguito alle segnalazioni dei residenti, e con l’arrivo della bella stagione, il Questore della Provincia di Massa Carrara ha disposto servizi intensificati di controllo del territorio, soprattutto in alcune zone di Marina di Massa, con l’obiettivo di ridurre ulteriormente i reati predatori e prevenire la commissione di fattispecie delittuose connesse al traffico di sostanza stupefacente, assicurando maggiore presenza e visibilità.



Nell’ambito di tale attività, gli uomini delle Volanti e del Reparto Prevenzione Crimine Toscana, impegnato per l’occasione, hanno conseguito importanti risultati.



In particolare, nella serata di mercoledì, gli uomini delle Volanti della questura di Massa hanno denunciato tre cittadini stranieri poiché non in regola con la normativa sull’ingresso e soggiorno sul Territorio Nazionale. Gli stessi, dopo essere stati controllati in località Partaccia, sono stati invitati presso il locale Ufficio Immigrazione per la conseguente attività.



Sempre nel corso della stessa serata, gli uomini del Reparto Prevenzione Crimine Toscana hanno segnalato una persona per uso personale di sostanza stupefacente dopo aver rinvenuto, in seguito a controllo, modica quantità di cocaina.