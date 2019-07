Rapinava alla Spezia e lavorava a Massa: ricercato si costituisce in carcere

- Terra bruciata attorno al rapinatore per contrastare un forte allarme sociale che aveva seminato il panico tra la Val di Magra e la bassa Val di Vara. Questa la spinta da parte delle forze dell'ordine per chiudere, il prima possibile, il cerchio attorno a un 47enne palermitano che il 21 giugno scorso aveva cercato di rapinare la Bpm di Sarzana, senza successo, e riuscendo a mettere a segno un colpo a Piana Battolla (La Spezia) con un bottino da 2mila euro.Ventinove giorni di caccia all'uomo, serrata, da parte di Polizia di Stato, Carabinieri e le questure di Massa-Carrara e Palermo per arrivare all'epilogo: questa notte all'una e quaranta l'uomo si è costituito al carcere di Villa Andreini della Spezia. Una volta lì davanti è stato chiamato il numero unico delle emergenze 112 e i carabinieri hanno concluso l'arresto. Nei confronti del 47enne l'Autorità giudiziaria spezzina, richiesta dal pm Capouscio e firmata dal giudice Garofalo, aveva già emesso un'ordinanza di custodia cautelare nelle ore successive alle rapine.Dietro a tutto questo però c'è un lavoro articolato e volto a stanare l'uomo che aveva diverse alcune basi di appoggio tra la Spezia e Massa, dove lavorava. Di lui si era persa ogni traccia lo stesso giorno in cui aveva compiuto i suoi intenti criminosi non presentandosi più sul posto di lavoro.La sua identificazione era avvenuta proprio il 21 giugno quando si era presentato nelle due filiali bancarie di Sarzana e Piana Battolla perché era entrato a volto scoperto. Dalle indagini della Polizia di Stato, con il supporto del commissariato di Sarzana, è emerso che per gli spostamenti tra una località e l'altra l'uomo usava uno scooter poi ritrovato a Carrara. Inoltre, per destare meno sospetti il 47enne tra la prima e la seconda rapina era balzato in sella sul due ruote e per destare meno sospetti aveva cambiato maglietta.Un cambio d'abito rimasto impresso nelle immagini del circuito chiuso delle due banche e sul quale gli investigatori hanno ricostruito l'esatta dinamica dei fatti. Le telecamere, anche presenti sulla strada monitorate anche dalla Stradale, hanno permesso anche di ricostruire i tragitti compiuti dall'uomo.Il modus operandi del 47enne è stato lo stesso per entrambi i colpi. Nel primo pomeriggio del 21 giugno si è presentato all'istituto di credito sarzanese, a volto scoperto in quanto non aveva precedenti su quel territorio, armato di cutter. Qualcosa però in quell'occasione è andato storto: la cassa non si apriva e avrebbe dovuto sequestrare molti testimoni per almeno un'ora e quindi ha desistito.Diverso l'esito della seconda rapina avvenuta alcune ore più tardi. L'uomo che indossava una maglietta differente, come detto, dove è entrato sempre armato di taglierino e si è fatto consegnare il bottino. L'elemento dell'abbigliamento e il luogo del secondo colpo per gli investigatori della Mobile, coordinata dal dirigente Girolamo Ascione, hanno permesso anche di fare un profilo dell'uomo: non si trattava di un rapinatore improvvisato e di un esperto conoscitore del territorio.Ed è con l'acquisizione anche di altri elementi, ad esempio a Sarzana il 47enne, già noto per altri piccoli reati, ha lasciato un'impronta su una cartellina, che si è aperta una caccia all'uomo che è arrivata anche in Sicilia e a Massa. "In questi 29 giorni- ha detto Ascione - nessuno di noi ha mai mollato la presa. E' stato fatto un lavoro meticoloso basato su tutti i contatti e gli appoggi che l'arrestato aveva".Alla fine il fuggitivo ha ceduto e si è consegnato spontaneamente in carcere e dovrà essere ascoltato nell'interrogatorio di garanzia. Non solo al termine delle indagini è emerso che l'uomo aveva come base d'appoggio anche una casa a Calice al Cornoviglio dove i poliziotti hanno trovato le magliette utilizzate per le rapine.

C.ALF